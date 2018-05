Venezuela dice que Canadá no le dejará instalar centros para las presidenciales

By La Jornada Canada on May 16, 2018

Gobierno de Venezuela informó que las autoridades de Canadá no permitirán la instalación de centros de votación en ese país para las elecciones presidenciales del próximo domingo en las que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, buscará la reelección.



“Dice que ellos no autorizarán al Gobierno de Venezuela para que instale los centros de votación en nuestra embajada y en nuestros consulados en Canadá”, dijo el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, durante una alocución televisada en la que leyó la notificación de Ottawa.

El canciller explicó que en Canadá hay 5.027 venezolanos inscritos para votar en la contienda del domingo, señalada de fraudulenta por numerosos gobiernos y por la oposición local que no participará y, por el contrario, ha llamado a la abstención.

“Hoy tenemos que hacer una denuncia (…) Canadá no se conforma con haber sancionado incluso a más ciudadanos venezolanos que el propio Gobierno de Estados Unidos y su oficina del Tesoro (…) Estamos ante una pretendida violación de un derecho humano”, prosiguió Arreaza.

Ottawa, según el jefe de la diplomacia venezolana, notificó “que el Gobierno de Canadá no ha procesado favorablemente la solicitud que hizo la embajada venezolana y como resultado de ello, la embajada y los consulados están obligados, según ellos, a cumplir y a abstenerse de instalar los centros de votación”.

Consideró la medida como una violación a convenciones diplomáticas y la ponderó también como acto “inamistoso y hostil”, sin dejar de hacer un llamamiento a la reflexión y manifestar su deseo de “establecer la comunicación directa con las autoridades canadienses”.

El canciller dijo que han recibido llamadas del personal consular y de venezolanos en Canadá que quieren participar en las cuestionadas votaciones y aseguró que los más de 108.000 votantes del exterior podrán sufragar.

“Insistimos que el proceso de votación, de los 20 millones 500 mil venezolanos que están registrados en el registro electoral continúa con normalidad incluyendo a los 5.027 compatriotas que residen en Canadá y que están inscritos para votar”, subrayó.

En los comicios se medirán también el opositor Henri Falcón, un chavista disidente que se apartó de la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.

El pasado lunes, ministros de Exteriores y de Finanzas del Grupo de Lima, del que forma parte Canadá, exhortaron al Gobierno venezolano, con un “último llamado”, a suspender los comicios presidenciales del 20 de mayo, que tachan de “ilegítimos”. efe



