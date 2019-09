Un documental de música inicia otro año más el rito del Festival de Toronto

By La Jornada Canada on September 4, 2019

La actriz estadounidense Meryl Streep. EFE/Isabel Infantes/Archivo

El estreno del documental “Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band” abre mañana la 44 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que un año más contará con la presencia de centenares de estrellas del mundo del celuloide.

El pistoletazo de salida de la presente edición de TIFF narra la historia del músico canadiense Robbie Robertson y de la formación de “uno de los grupos más duraderos en la historia de la música popular” con entrevistas a artistas como Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison y Peter Gabriel.

El documental, dirigido por Daniel Roher, también cuenta con la intervención del director estadounidense Martin Scorsese, quien en 1976 filmó la última aparición de Robertson y The Band en San Francisco (EE.UU.).

Durante 11 días, el TIFF transformará la mayor ciudad canadiense con la llegada de centenares de actores, directores, guionistas, productores y distribuidores que se disputan la atención de los miles de periodistas que cubren el festival y el favor del público de Toronto.

Este año la 44 edición se celebra del 5 al 15 de septiembre y se cerrará con la proyección del largometraje “Radioactive”, una película biográfica sobre la científica del siglo XIX Marie Curie, dirigida por Marjane Satrapi e interpretada por Rosamund Pike y Sam Riley.

Los organizadores prevén la asistencia 280.000 espectadores para ver, al igual que años anteriores, más de 300 películas en un festival que se ha convertido en uno de los más importantes del mundo y el preferido para el lanzamiento de filmes que aspiran a los Óscar.

La llegada de nombres como Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Joaquin Phoenix, Daniel Craig, Matt Damon, Christian Bale, Nicole Kidman, Jennifer Lopez o Kristen Stewart, por solo nombrar algunos de los 500 actores y directores programados para este año, revoluciona la ciudad.

Para calentar los motores, desde hace días, los medios de comunicación locales publican guías con mapas que señalan los lugares y horas en que es más probable avistar a las estrellas de Hollywood, invitando a los habitantes de la ciudad a participar en TIFF incluso si no asisten a las proyecciones.

El festival, que nació hace 44 años como una muestra popular para poner al alcance de los habitantes de Toronto los filmes del mundo que nunca llegarían a las salas comerciales de cine, es ahora una gigantesca maquinaria que cobra hasta 83 dólares canadienses (62 dólares estadounidenses) por una entrada.

A falta de un día para su inicio, es imposible encontrar entradas para las películas más codiciadas, que paradójicamente en pocas semanas estarán en las carteleras de los principales cines del país.

Sin embargo, para miles de canadienses, acudir al TIFF, hacer largas colas (según el festival, tres parejas han contraído matrimonio tras conocerse en las filas de entrada a las proyecciones) y quizás atisbar a algún famoso se ha convertido un rito anual.

Hasta tal punto de que muchos se reservan días de sus vacaciones para poder acudir a esta muestra y presumir de ser de los primeros en ver el próximo éxito de la taquilla o la nueva ganadora de los Óscar.

Este año, una treintena de filmes han despertado ya un interés especial entre los críticos del sector; y a estas cintas que llegan con un pedigrí más o menos merecido, se sumarán unas cuantas sorpresas.

Filmes como “Aeronauts”, con Eddie Redmayne y Felicity Jones; “A Beautiful Day in the Neighborhood”, con Tom Hanks; “Dolemite is My Name”, con Eddie Murphy, Wesley Snipes y Chris Rock; “Ford v Ferrari”, con Matt Damon y Christian Bale; “A Hidden Life”, del director Terrence Malick; “Hustlers”, la última película de Jennifer López; o “Jojo Rabbit”, con Sam Rockwell y Scarlett Johansson.

La lista no acaba aquí: Es difícil no hablar de “Joker” y que los críticos ya empiecen a hacer cálculos sobre las opciones al Óscar de su protagonista, Joaquin Phoenix; “Judy”, en la que Renee Zellweger recrea la vida de Judy Garland; “Just Mercy”, otra candidata a los Óscar con Jamie Foxx y Brie Larson.

Otras películas que pueden dar que hablar son “Knives Out”, con Daniel Craig; “The Laundromat”, en la que intervienen Meryl Streep y Antonio Banderas; “The Lighthouse”, con Willem Dafoe y Robert Pattinson; “Lucy in the Sky”, el viaje a las estrellas de Natalie Portman; “Marriage Story”, otra película de Scarlett Johansson; y “Dolor y gloria”, el filme de Pedro Almodóvar.

Julio César Rivas