Trump llama “tragedia” al atropello masivo con 10 muertos en Canadá

By La Jornada Canada on April 24, 2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy de “tragedia” el atropello masivo este lunes en Toronto (Canadá), en el que murieron 10 personas y que las autoridades investigan por posibles vínculos con el terrorismo.



“Estados Unidos respalda al pueblo canadiense tras el trágico suceso de Toronto, en el que una furgoneta arrolló a una multitud de personas matando a varias e hiriendo a muchas más”, dijo en un comunicado Trump.

Calificado como un “ataque” por las autoridades canadienses, Trump se mostró esta vez más cauto que en episodios similares anteriores y evitó vincular el atropello con terrorismo en una reacción horas después del suceso.

En septiembre del año pasado, la primera ministra británica, Theresa May, instó a Trump a no “especular” sobre un ataque con decenas de heridos ocurrido en el metro de Londres.

En esta ocasión, Trump tan solo ofreció a Canadá “cualquier ayuda que requiera” y mostró sus condolencias con los familiares de los fallecidos.

Canadá identificó a Alek Minassian, un joven de 25 años, como principal sospechoso del atropello masivo de este lunes con una decena de muertos en la principal arteria de Toronto, la calle Yonge.

Las autoridades canadienses no han descartado motivaciones terroristas en el atropello, similar a otros ocurridos en los últimos meses en ciudades europeas, pero han informado que de momento “no parece estar conectado”.

Pub_PO_Providence_LaJornadaCanada_Top banner_980x90