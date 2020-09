Los camareros que se tocan la mascarilla y otros cuatro grandes momentos de Trump El presidente de EE.UU., Donald Trump, participó este martes en... Posted September 16, 2020

Trudeau expresa su preocupación ante el aumento de los casos de la COVID-19 El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, advirtió este lunes que... Posted September 15, 2020

El tiempo se agota para evitar la sexta extición masiva del planeta La humanidad sólo tiene unos pocos años para evitar que... Posted September 15, 2020

Has Donald Trump finally been tripped up? Calling America’s soldiers – who gave their lives while Trump... Posted September 14, 2020

Canada’s economic revival requires broad strategy A narrow focus on the green/clean sector won’t get the... Posted September 13, 2020

Canada is not a racist country, nor are its institutions People want to live here because Canada is a welcoming... Posted September 9, 2020