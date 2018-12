Todos a Celebrar el New Year’s Eve in the Park

By La Jornada Canada on December 13, 2018

Los residentes de London están invitados a la celebración de Año Nuevo más grande de la ciudad. Start.ca New Year Eve in the Park. Es un evento impulsado por la comunidad y patrocinado por la Ciudad de London. Este evento gratuito, divertido y para toda la familia reúne a miles de londinenses para disfrutar de una noche mágica llena de entretenimiento y actividades para todas las edades.

Disfrute de tránsito gratuito, chocolate caliente, patinaje, presentaciones de música en vivo y la oportunidad para que los niños conozcan a sus superhéroes favoritos … ¡y mucho más! Participa en la fantástica exhibición de fuegos artificiales, la primera a las 9 p.m. para niños y familias y mas fuegos artificiales a la medianoche.

Artistas invitados incluyen Amabile Choir, Magen Boys, M.A.D !, Swagger, London Music Awards Allstars, London Music Awards Rap Pack

La fiesta comienza con entretenimiento musical, patinaje y chocolate caliente para toda la familia, entre otras atracciones, verán dos expociones de juegos de fuegos artificiales – uno a las 9 p.m. para las audiencias más jóvenes y otra a la medianoche para sonar oficialmente en el nuevo año.

El presidente del comité organizador, Marcus Plowright, nos dijo que el año pasado asistieron alrededor de 15,000 personas y que esperan un público más numeroso este año.

“Si es mágicamente más cálido, creo que veremos una multitud enorme. Si no les fue posible venir al Victoria Park el año pasado, no se lo puede perder este año!”, enfatizó Plowright.

En 2017, el evento comenzó a centrarse más en destacar el talento dentro de la comunidad, y este año no será diferente.

“Este año nos hemos asociado con varias organizaciones comunitarias para llegar a la mayor cantidad posible de londinenses. Todos los ciudadanos deben venir y celebrar con sus vecinos y amigos de toda la ciudad. Hemos creado este evento gratuito para que los londinenses de todos los ámbitos de la vida puedan celebrar el año nuevo en el corazón de la ciudad. ¡Es una tradición que hay que experimentar! Esta celebración única reúne a los mejores músicos de la ciudad para interpretar a los favoritos de los fanáticos durante toda la noche “, dice Plowright.

El evento New Year’s Eve in the Park toma lugar el una área estratégica de la ciudad de London para fortalecer nuestra comunidad a través de la creación de experiencias artísticas, culturales y recreativas accesibles para todos.

Para obtener más información, visite el evento “Start.ca New Year’s Eve in the Park” en Facebook.

New Year’s Eve in the Park

Lugar: Victoria Park, London, Ontario

Día: lunes, diciembre 31, 2018 – enero 01, 2019

Hora: 7:00 pm

Costo: $0.00

Entrevista con Marcus Plowright, presidente del Comité Organizador.

©LaJornadaCanada