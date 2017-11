Prensa británica advierte de inestabilidad en Europa creada por Cataluña

By La Jornada Canada on October 28, 2017

Londres (Reino Unido), 28 oct (EFE/EPA).- (Imagen: Will Oliver) Editoriales y artículos de opinión en la prensa británica muestran hoy preocupación por la inestabilidad que puede crear en Europa la declaración unilateral de independencia que proclamó el Parlamento regional de Cataluña. “Deben prevalecer las mentes frías. La crisis ya no es una disputa doméstica. Afecta a lo más profundo de lo que constituye la nación Estado moderna en Europa”, señala “The Times” en su editorial. “Los catalanes secesionistas deben comprender que no hay nada bueno en un Estado fallido”, agrega del diario, que alerta de que el escenario en Cataluña “podría poner en duda la unidad de un miembro importante de la Unión Europea”. “The Guardian” argumenta que “históricamente” la “mayoría” de los catalanes se oponen a la independencia, aunque alerta de que “los actuales acontecimientos podrían cambiar eso”. La crisis “ya está dañando tanto a la región, que está profundamente dividida sobre la secesión -casi la mitad de los legisladores catalanes se ausentaron de la votación el viernes- como al país”, señala el diario. El tabloide “Daily Mail”, uno de los rotativos con mayor circulación en el Reino Unido, aleta en un artículo de opinión de que “la tensión política podría convertirse en violencia”. El periódico sensacionalista asegura que ese riesgo “no debe ser minusvalorado” y llama a “acordarse de la ruptura de Yugoslavia en 1991”.