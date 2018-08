Pastelero famoso por postura antigay plantea una demanda por persecución

By La Jornada Canada on August 22, 2018

Un pastelero que se hizo conocido por negarse a preparar un pastel de bodas para una pareja gay presentó una demanda judicial contra funcionarios estatales de Colorado, a los que acusa de querer “aplastarlo” por también haberse negado a preparar un pastel para una mujer transexual.



Jack Phillips, dueño de Masterpiece Cakeshop, ya se había enfrentado con la División de Derechos Civiles de Colorado cuando esa entidad determinó que la decisión de Phillips de no preparar en 2012 un pastel para la pareja gay infringía las leyes del estado.

El caso fue finalmente decidido el pasado 4 de junio por la Corte Suprema de Estados Unidos, quien respaldó, aunque parcialmente, la decisión de Phillips, quien es evangélico.

Sin embargo, la demanda presentada por Phillips se enfoca en otro caso, el de Autumn Scardina, una abogada experta en asuntos familiares quien en 2017 había pedido un pastel en Masterpiece Cakeshop para celebrar su cambio de hombre a mujer.

El pasado 28 de junio, la División de Derechos Civiles dictaminó que Phillips nuevamente infringió las leyes de Colorado, porque su decisión se basó sólo en que Scardina es una mujer transexual.

Phillips explicó por escrito a los funcionarios que “el estado de ser masculino o femenino es algo dado por Dios, es biológicamente determinado, y no se determina por sentimientos”.

Por eso, afirmó, “no puede ni elegirse ni cambiarse”.

Scardina había pedido una mediación sobre su caso, pero Phillips rechazó la oferta y demandó a los miembros de la División de Derechos Civiles, a la fiscal estatal de Colorado, Cynthia Coffman, y al gobernador local, John Hickenlooper.

En su acción judicial, presentada este martes en Denver, Phillips expresa que la División de Derechos Civiles está en “una cruzada” para “aplastarlo” por sus creencias religiosas.

De hecho, el reciente fallo de la Corte Suprema indicaba que la mencionada división mostraba “tendencias antirreligiosas” al deliberar sobre leyes relacionadas con discriminación.

La demanda, respaldada por abogados de la Alianza de Defensa de la Libertad (ADF), sostiene que la División de Derechos Civiles le impide a Phillips ejercer los derechos garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (libertad de culto) y por la Enmienda 14 (protección equitativa ante la ley).

El documento subraya que la División de Derechos Civiles apoya a los pasteleros e incluso a Phillips por no preparar pasteles con “mensajes de odio” hacia ciertos grupos.

La acción judicial es necesaria, dice el documento, para “impedir que Colorado continúe con su persecución de Phillips”. Por eso, pide que se anule la decisión del 28 de junio y una indemnización de 100.000 dólares.

En su demanda, Phillips promete “servir a todos”, excepto a miembros de la comunidad LGBT y a personas o eventos “que estén en conflicto con su fe”.

