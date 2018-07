Crece presión internacional contra Ortega, a quien le piden cesar la violencia La presión para que cese la violencia que deja más... Posted July 17, 2018

Lion Stars, el primer equipo de fútbol enano de Kenia que sueña en grande El primer equipo de fútbol enano masculino de Kenia, Lion... Posted July 17, 2018

Partido de Gobierno venezolano condena “las estupideces” de Santos El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condenó hoy las... Posted July 16, 2018

Francia derrota a Croacia y se corona como nueva campeona del mundo La selección francesa es la nueva campeona del mundo, tras... Posted July 16, 2018

Ontario’s cap-and-trade carbon tax can and should be scrapped The sooner this happens, the sooner the transition to a... Posted July 16, 2018

A staggering number of Indigenous Canadians are in jail Canadian governments continue to allow the operation of a justice... Posted July 16, 2018