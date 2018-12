Países reunidos en Medellín se reinventan para la lucha contra el narcotráfico

By La Jornada Canada on December 5, 2018

Medellín destacó hoy su cruzada contra el narcotráfico ante expertos de 30 países reunidos en esta ciudad colombiana para construir conjuntamente una hoja de ruta y “reinventarse” en la lucha mundial contra las drogas.



En la apertura del primer congreso internacional “Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas”, el relato de la transformación de esta urbe dio entrada a un análisis colectivo sobre la actualidad de ese flagelo.

“Sufrimos el fenómeno de narcoterrorismo como ningún otro lugar del mundo”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el problema que en la ciudad “quitó tantas vidas y tergiversó los valores”.

Indicó que acoger este congreso es un “reconocimiento” para la ciudad y las víctimas que dejó el narcoterrorismo de Pablo Escobar, quien “tanto daño le hizo no solo a Medellín y a Colombia, sino al mundo”, y de cuya muerte se cumplieron 25 años el pasado domingo.

En ese sentido, precisó que en Medellín existe el 43 % de los grupos de delincuencia organizada del país y que la mayoría de ellos son bandas ligadas al narcotráfico y tienen “alcances transnacionales”.

Gutiérrez anunció además que en honor a las personas que murieron en la lucha contra las drogas, el próximo 22 de febrero será demolido el edificio Mónaco, que perteneció a Escobar para construir “un parque memorial en honor a las víctimas del narcoterrorismo”.

Para el subdirector de la Policía colombiana, general José Ángel Mendoza, ha sido un “gran acierto” que todos los países presentes puedan conocer la transformación de una ciudad que tuvo una “imagen compleja” por el narcotráfico.

Asimismo, reconoció que Colombia, como productor de drogas, necesita trabajar de “manera sinérgica” con autoridades de otros países y conocer mejor el fenómeno de las drogas sintéticas que no son producidas en el país sino que llegan del exterior.

“Sabemos de la problemática. Esperamos que través de un análisis conjunto podamos reinventarnos en la lucha contra las drogas”, expresó a periodistas Mendoza.

Agregó que de “alguna manera el mundo ha entendido que luchar contra las drogas solo es incautar toneladas y erradicar miles de hectáreas de cultivos ilícitos. Eso es necesario, pero termina siendo mediático”.

Por ello, aseguró que lo que se tiene que hacer es un esfuerzo más integral en el que se ataquen todos los eslabones del sistema criminal porque se pueden incautar toneladas de droga todos los días “pero si el que la envía no queda a buen recaudo de las autoridades competentes, finalmente lo intentará de nuevo”.

El congreso, que finalizará mañana y cumple con parámetros de la Comisión Mundial de Estupefacientes, inició con ponencias y paneles sobre temas como cooperación internacional en la lucha antidrogas, cultivos ilícitos y la seguridad nacional, y la amenaza creciente de las drogas sintéticas, entre otros.

A esta cita en Medellín acuden representantes de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Reino Unido, Rumanía, Rusia y Uruguay.

Una de las grandes ausencias fue Venezuela.

El congreso concluirá mañana, día en que se abordarán asuntos como las principales tendencias en materia de producción, distribución, comercialización y tráfico de drogas, además de economías criminales y lavado de activos.