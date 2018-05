Ministros de PM Trudeau, diplomáticos se reúnen con influyentes Hispanos

By La Jornada Canada on May 18, 2018

Nominaciones para 10 hispanos de mayor influencia de TD hasta Mayo 31

El Ministro de Comercio Internacional de Canadá, -Hon. Francois Philippe Champagne, Ministra de Ciencias -Hon. Kirsty Duncan, Ministro de Infraestructura – Hon. Amarjeet Sohi, la Senadora Peruano-Canadiense Rosa Galvez, el Argentino-Canadiense Pablo Rodriguez (MP Honore Mercier, Chief Government Whip) y la Mexicano-Canadiense Julie Dzerowicz (MP Davenport) se reunieron el lunes en Ottawa con veinte influyentes hispanos. El grupo, que discutió asuntos de importancia para la comunidad, interactuó además con diversos diplomáticos en la Embajada de México. Nominaciones para los “10 hispanos de mayor influencia en Canadá” de TD (10 most) se declararon abiertas hasta el 31 de mayo. La ceremonia de premios se llevará a cabo en el otoño en una ciudad a ser anunciada.

La delegación incluyo a varios galardonados y recientes jurados del programa ‘10 most’, así como donantes para las becas Hispano/Latinas en la universidad Ryerson valoradas en $120,000. La visita fue apoyada por MP Rodriguez and MP Dzerowicz bajo la guía de Mauricio Ospina, creador del ‘10 most’ – lista completa de delegados y fotos al final.

“El compromiso de TD con la diversidad y la inclusión es la razón por la que invertimos en las comunidades a las que servimos. Estamos orgullosos de apoyar estos premios que reconocen las valiosas contribuciones de los hispano-canadienses. Celebrar estas historias de éxito ayuda a crear un mañana inclusivo donde las personas tengan la oportunidad de participar y ser valoradas en su comunidad”, dijo Valerie Picher, Associate Vice President, Community Relations, TD Bank Group.

Actualmente con 110 galardonados de siete provincias representando 16 países de origen, el “10 most” es el único programa hispano dos veces reconocido públicamente en el Parlamento de Canadá. Se ha llevado a cabo en Vancouver, Montreal, Ottawa, Calgary, Saskatchewan y Toronto.

Existen aproximadamente 1.5 millones de Hispanos en Canadá – esto basado en proyecciones derivadas del Perfil de la comunidad hispana realizada por Estadísticas Canadá. Los hispano- canadienses son más propensos a tener educación universitaria que otros canadienses; más del 70% llegaron al país en los últimos 30 años. Español es el tercer idioma más comúnmente hablado en el país según la Fundación Canadiense para las Americas.

Cualquier persona puede nominar a un hispano de mérito que esté viviendo en el país en el momento de ser nominado. La nominación debe tener menos de 250 palabras con los datos del nominador y el nominado. Factores de selección incluyen influencia en la sociedad canadiense, educación, logros, apoyo a la comunidad y empresariazgo. El ser nominado no es un logro. Los organizadores se reservan derechos de edición final del perfil de 250 palabras. Nominados de años anteriores pueden ser nominados dos años después de su última nominación. No se permiten campañas de cartas o cabildeo.

Envié sus nominaciones antes del 31 de mayo a Mauricio.Ospina@HispanicBusiness.ca. Visite www.HispanicBusiness.ca para ver detalles incluyendo biografías de ganadores previos.

