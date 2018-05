‘Mi encantador viaje con el idioma español

By La Jornada Canada on May 18, 2018

Al crecer en un país culturalmente rico como la India, a menudo se me decía que el dialecto indio cambiaba cada 15 kilómetros. En consecuencia, el aprendizaje de nuevos idiomas y dialectos ha sido siempre una parte central de mi identidad. Después de aprender mi tercer idioma indio, estaba decidida a aprender algo nuevo, exótico y excitante. Pero con aproximadamente otros seis mil quinientos idiomas para elegir, estaba llena de diferentes opciones de las cuales podía escoger. Fue en unas de mis vacaciones familiares a España cuando tuve la oportunidad de experimentar el idioma español por primera vez. Era elegante pero sexy, sutil pero expresivo; no era nada como lo había aprendido antes.

Estudié español durante dos años en la escuela secundaria y lo perseguí en mi primer año en la universidad de Western también. Contrariamente a lo que yo esperaba, los españoles que me enseñaban en el oeste no eran análogos a la versión catalana del español, a la que estaba acostumbrada. La primera vez que descubrí las diferencias entre las diferentes formas del español fue cuando me dirigí con confianza y en repetidas ocasiones a mis compañeros de clase españoles como vosotros. Noté que había algunas miradas desconcertadas y cuando pronuncié mi ’s’ con un ceceo había incluso algunas risas. Al final de la clase el profesor me explicó que en la mayoría de las países de América Latina utilizan ustedes cuando se refieren a un grupo de personas y que yo debería pronunciar la letra ’s; de la misma manera como lo hacía al hablar el inglés. Me gustaría admitir que en ese momento estaba avergonzada; pero incluso en esta ocasión supe que la razón por la que me enamoré del español era porque se sentía dinámico y vivo. Es un lenguaje cuya sintaxis, gramática, pronunciación y acentos están formados por las diferentes geografías, culturas y comunidades en las que se habla.

Siempre he creído que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Mi viaje con el español me ha abierto los ojos a otra cultura y estilo de vida. Me siento lo suficientemente afortunada de tener el privilegio de seguir tomando ventaja de esta oportunidad.

– Simone Vesavevala

