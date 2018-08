Maduro devalúa 95,8 % la moneda con su plan de “recuperación económica”

By La Jornada Canada on August 22, 2018

Venezuela oficializó hoy una devaluación en su moneda de 95,8 % en el marco de un plan de “recuperación y expansión económica” que promueve el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para intentar salir de la crisis.



La depreciación fue notificada por el Banco Central (BCV) que, en su página web, informó que un dólar estadounidense pasó de costar 2,49 bolívares soberanos a 60, un aumento de 2.311 % en el afán del Ejecutivo por unificar los tipos de cambio y “eliminar” el mercado paralelo.

La medida fue adelantada por Maduro el viernes pasado cuando indicó que el petro, la criptomoneda gubernamental, operará como un ancla del signo local desde hoy y que aquel equivalía a 60 dólares o 3.600 bolívares soberanos.

Esta fórmula arrojaba la tasa de cambio de 60 bolívares soberanos por dólar, un precio que es 24 veces superior a la tasa que hasta el viernes indicó el BCV como única legal, también conocida como Dicom.

Aunque ya se ha oficializado esta medida, las casas de cambio autorizadas para operar en Venezuela mantienen, de momento, una tasa de 40,10 bolívares soberanos por dólar.

Pese a que el gobernante venezolano no ofreció declaraciones este martes, los ministros del área económica dieron a conocer detalles del plan gubernamental ante la crisis, que se puso en marcha ayer con la entrada en vigencia de una reconversión que le quitó cinco ceros a la moneda.

El titular de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, anunció que el Estado dejará de asignar divisas, como lo venía haciendo desde que iniciaron las subastas hace años, pero mantendrá el control sobre la circulación de monedas extranjeras.

Las subastas continuarán y se incrementarán de una semanal hasta una diaria, según el Ejecutivo que dictará la tasa oficial de cambio según el promedio de las operaciones que se realicen.

“No se establecen restricciones de ofertas de divisas en el sistema cambiario”, subrayó Zerpa para luego aclarar que las personas jurídicas podrán adquirir un máximo mensual de 400.000 dólares y las naturales hasta 500.

El ministro, que reiteró que este esquema funcionará por las divisas que introduzcan en la economía venezolana las personas naturales y jurídicas, informó que bancos públicos y privados podrán recibir divisas más no venderlas.

Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó por unanimidad y sin debate previo el conjunto de proyectos de ley que le presentó el Ejecutivo que avalan las medidas económicas referentes al aumento de los impuestos.

Los proyectos de ley fueron aprobados después de que el vicepresidente del área económica, Tareck el Aissami, hiciera su exposición de motivos en una sesión especial de la ANC, un foro conformado solo por chavistas.

“Me atrevo a hacer una propuesta audaz aquí, la hago desde mi corazón, para mañana es tarde, que esta ANC, aprobemos nosotros hoy, ya, de una vez, estas leyes (…) y nos metemos luego en las discusiones que sean necesarias”, pidió el presidente del órgano, Diosdado Cabello.

La ANC, que no es reconocida por buena parte de la comunidad internacional por haber dudas sobre su legitimidad, aceptó la propuesta del considerado número dos del chavismo y aplaudió su aprobación exprés.

El Aissami explicó en la sesión que estas reformas tributarias están enmarcadas en el “nuevo comienzo económico” que tiene como objetivo el incremento de la recaudación para disminuir el déficit fiscal “y evitar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los ingresos fiscales”.

“En materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se propone incrementar la alícuota en cuatro puntos porcentuales para ubicarlo en 16 %, manteniendo las excepciones de bienes y servicios esenciales para el bienestar del pueblo”, dijo.

Comentó además que el Gobierno firmó un acuerdo con “las 33 agroindustrias más grandes” del país para “proteger la estabilidad de los precios” de los alimentos que se actualizarán mañana.

El vicepresidente no explicó cuáles son los artículos que se han registrado para este control aunque el jefe de Estado ya ha mencionado que estabilizará los costos de 25 productos.

La oposición venezolana había convocado un paro este martes para rechazar los ajustes económicos y se cumplió en un 65 %, según sus propios cálculos.

