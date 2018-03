Los Óscar impulsan el patriotismo y la industria del cine en México

By La Jornada Canada on March 9, 2018

“La noche más mexicana” era el titular que repetían los medios de comunicación locales tras los premios Óscar y el triunfo del director Guillermo del Toro, pero más allá del fervor patriótico desatado, México permanece a la expectativa de que ese resultado impulse el cine nacional.



Del Toro se alzó con las estatuillas de mejor director y mejor película por su largometraje “The Shape of Water”, mientras que el filme de Pixar “Coco”, ambientada en el tradicional Día de Muertos mexicano, logró el premio a la mejor película de animación.

Durante la retransmisión de la gala en un canal de televisión mexicano, se estuvo haciendo un llamamiento para que la audiencia fuera a celebrar en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México, donde la selección festeja sus triunfos, si Del Toro salía victorioso del Teatro Dolby.

Al confirmarse la noticia, la alegría se desató en las redes sociales con mensajes que sacaban a relucir el orgullo mexicano, como los que emitieron algunos de los candidatos presidenciales del país.

“En los Óscar hubo un cierto juego de posicionamiento político y la reacción de México fue bastante chovinista”, dijo a Efe el experto en cine de la Universidad Iberoamericana Edwin Culp, quien recordó que fue Chile quien ganó el galardón a mejor película extranjera en lugar de México.

“Se da la paradoja de que hablamos de México como ‘triunfando’, pero las películas ganadoras no son cine mexicano”, recordó a su vez el académico en comunicación audiovisual de la Universidad Panamericana, Juan Carlos Carrillo, quien señaló que ambos filmes fueron producidos con dinero estadounidense.

Los expertos consultados por Efe coincidieron en que el actual momento de tensión política entre México y la Presidencia estadounidense de Donald Trump es un factor que explica la reacción patriótica de muchos mexicanos tras los galardones cinematográficos de la Academia estadounidense.

También por parte de Hollywood hubo una voluntad de poner una agenda liberal de inclusión de las mujeres y las minorías, lo que explicaría el triunfo de cintas como “Coco”, señalaron, por lo que no es un buen termómetro para medir el estado de salud del cine hecho en México.

En cualquier caso, explicaron que el protagonismo mexicano de los galardones puede tener un efecto “indirecto” en el impulso de la industria mexicana, ya que el mundo cinematográfico estará buscando a partir de ahora “al próximo Guillermo del Toro”.

“El balance es positivo”, dijo Carrillo, puesto que estos galardones pueden “impulsar al cine mexicano para que agarre fuerzas y abra nuevas vías”.

El premio para “The Shape of Water” hará que los jóvenes se den cuenta de que “contar historias de fantasía es posible”, celebró Culp, quien indicó que existe un “intercambio interesante” entre México y Hollywood como el que hubo en la “época de oro” del cine mexicano en los años 50.

En las últimas cuatro ediciones de los Óscar, tres directores han sido galardonados: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, conocidos popularmente como “los tres amigos”.

Si bien es cierto que “los tres amigos” están afincados en Estados Unidos, los ya célebres directores comenzaron su carrera filmando en México y eso puede servir de incentivo para muchos jóvenes mexicanos que se sientan atraídos por el cine.

“Desde los Óscar de Cuarón e Iñárritu se notó en México un ambiente de mayor atractivo para dedicarse al cine”, señaló Carrillo, quien sostuvo que en los últimos años han aumentado las subvenciones para la producción de cintas mexicanas, aunque todavía disponen de pocos espectadores por el “prejuicio” de que tienen mala calidad.

A su vez, Culp recordó que, aunque los “tres amigos” se fueron a EE.UU. ante la “escasísima” producción de cine mexicano de los años 90, sí rodaron en México auténticas obras maestras como “Amores Perros” (Iñárritu, 2000) o “Cronos” (Del Toro, 1993), lo que podría servir de referente para que los futuros directores mexicanos no tengan que ir a Estados Unidos para triunfar.

Mientras tanto, en México seguirá resonando la icónica y patriótica frase de Del Toro ante la pregunta de una periodista sobre su capacidad de combinar terror y alegría en sus filmes: “Porque soy mexicano”. efe