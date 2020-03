Llega A Madrid El Posible Líder De La Cuba Poscastrista

By La Jornada Canada on February 19, 2020

Eliecer Ávila trata de unificar a toda la juventud cubana a través de las artes, que no, del discurso político.

El presidente del movimiento cubano Somos+, Eliecer Ávila se reunió por vez primera con la disidencia cubana en Europa y adelantó a esta corresponsal que le gustaría poder mostrar su proyecto político a toda la ciudadanía cubana. El que se erige como un posible líder de la Cuba poscastrista, dentro de un proceso pacífico hacia la transición, declaró que: “Cuanto más nos aprietan, más nos estamos uniendo”. “Mi intención es levantar el ánimo del cubano que está disperso”, dijo.

En una reciente reunión de toda la diáspora cubana asentada en España, el que fuera un aplicado y osado universitario enfrentado, hace diez años, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón de Quesada, anunció el futuro lanzamiento de dos iniciativas a nivel internacional: de un lado, “Gran operación retorno” (más de 200 cubanos no pudieron viajar a Cuba durante el pasado año por estar “regulados”) y de otro, hacer una emblemática manifestación, “rueda de casinos gigantes”, prevista para el 20 de mayo en Berlín.

En este sentido, Eliecer Ávila aprovechó la coyuntura para denunciar el caso de cientos de cubanos, residentes en otros países, quienes al visitar la Isla, son obstaculizados, regulados y retenidos, “por activismo en países extranjeros”; tal es el caso del ciudadano cubano, residente en Uruguay, Lidier Hernández Sotolongo. “Inhiben nuestro derecho a la libertad de expresión, aun estando afuera”, manifestó Ávila.

Su idea es unificar a todos los jóvenes a través de las artes, que no del discurso político. Incluso, han superado el reto de crear una matriz tecnológica de alto alcance a toda la comunidad cubana porque desde a fuera, no solo se “puede hacer algo” sino que las voces disidentes empiezan a aunarse y ha desempeñar un papel esencial en la lucha contra los totalitarismos, precisamente por el auge de las redes sociales. “Se está creando un frente mundial que quiere hablar alto y claro y no, bonito”.

Asimismo, Ávila es conocedor de la efectividad del sistema propagandístico de los que apoyan la dictadura en Cuba, al igual, que sabe que el país que mayormente puede influir en la política interna y externa de su país es España.

En una sala en Madrid de más de un centenar de personas, Eliecer Ávila aludió a tener el pleno convencimiento de no hacer nada malo, pero si, de ser víctima de una campaña de difamación en el extranjero. “tenemos el potencial para lograr cambios. Empieza a perderse el miedo en la universidad cubana”.

Por lo visto, la comunidad cubana es cada vez más participativa, gracias al espíritu agitador en las redes sociales y la ayuda de la disidencia en el exterior. Se trata de mediatizar cada cuestión, haciendo uso de las nuevas tecnologías, “calentando”, como se refiere Ávila, en una lucha por la Democracia, con adeptos isleños in crescendo que cada vez padecen menos miedo. “No me voy a conformar con vivir afuera de mi país” “Un Ejército que respete a la libertad, velará siempre por todos y cada uno de sus hermanos”.

Igualmente exaltó la labor de los youtubers cubanos, Carlitos Madrid y J.J Almeida en su demostración diaria de fuerza, porque el factor común es Cuba y “ello nos mantendrá fuertes”.

El coordinador de la organización Somos+ tuvo la intención, en este periplo por Europa, de denunciar los nexos existentes entre Cuba y el actual gobierno de coalición español. “Resulta, cuanto menos preocupante, la relación intrínseca entre la dictadura de Cuba y Sánchez, gracias a las garras del régimen castrista en el mundo”, matizó.

Sobre Rocío Monasterio, diputada de VOX y natural de Cienfuegos, quien no pudo acudir al encuentro de Ávila por motivos de agenda, dijo ser una mujer que lleva en sí el decoro de muchos y la esperanza de los que queremos vivir en la verdad y la libertad.

Por Carmen Chamorro García, directiva del CIP/ACPE y miembro de ADESyD