Leo frente a Lío: un debate incombustible

La vuelta de Messi a la selección argentina reabre un debate incombustible; por qué la estrella barcelonista no es capaz de trasladar a la Albiceleste su asombroso rendimiento como azulgrana.

Messi es Leo en España y Lionel cuando cruza el Atlántico. Y en Argentina, donde nunca jugó como profesional, le recriminan que Lío no se parezca a Leo, pese a que vestido de celeste y blanco haya acariciado dos Copas América y un Mundial.

Porque tan sólo dos tandas de penaltis frente a Chile, le privaron de coronarse rey de América. Y un gol en la prórroga, contra Alemania en 2014, le dejó sin título mundial, en un torneo en el que fue elegido el mejor jugador.

Pese a quedarse centímetros del cielo, la sensación que prevalece es la de un fracaso, para el que se buscan todo tipo de explicaciones.

“Cuando Argentina no gana le echamos las culpas a Leo Messi, me parece demasiado cómodo”, explicaba Jorge Sampaoli, que le dirigió en el Mundial.

Sampaoli lamentaba que al mejor jugador del mundo se le cuestionase casi todo cada vez que se enfundaba la Albiceleste, empezando por tener excesivo peso a la hora de formar las convocatorias, como hizo Claudio Paul Caniggia, ídolo argentino en los años 90.

“No puede pasar que dos jugadores te formen un equipo. Porque eso hicieron Lionel Messi y Javier Mascherano en el Mundial”, llegó a asegurar “El Pájaro” Caniggia.

Para César Luis Menotti, campeón del mundo en 1978, Messi “tiene que ser la frutilla de la torta y no puede venir a batir los huevos”.

Según dijo a TyC Sports el nuevo director de selecciones de Argentina no era muy conveniente, por ese motivo, convocarle para el encuentro frente a Venezuela, porque “está jugando instancias decisivas” con el Barcelona y no conviene aumentar la presión sobre él.

Leo Messi debutó con el Barcelona un 16 de noviembre de 2004, en un amistoso contra el Oporto y marcó su primer gol oficial al Albacete, el 1 de mayo de 2005, con el número 30 a la espalda.

Desde entonces, acumula todos los récords posibles en la historia del club catalán. Es el máximo goleador de su historia (591, más del doble que el segundo; César Rodríguez, 232) y el que más victorias ha logrado con la camiseta azulgrana (477 en 674 partidos).

Cuatro de las cinco Copas de Europa que tiene el Barça las logró durante el reinado del argentino.

En total, el “10” ha conquistado 33 títulos con los seis entrenadores que ha tenido en la primera plantilla del club catalán (Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique y Ernesto Valverde).

Sin embargo, la historia de Lionel Messi con la Albiceleste comienza con una expulsión. Su debut, en un amistoso disputado contra Hungría en 2005, duró 47 segundos. En el minuto 63, entró en el campo con el número 18, en sustitución de Lisandro López. Y en su primera jugada, al tratar de apartar con el brazo al húngaro Vilmos Vanczak que le agarraba la camiseta, fue expulsado por el alemán Markus Merk.

Desde aquella tarde en que abandonó el campo entre lágrimas, Messi ha disputado un total de 128 partidos. Se ha convertido en el máximo goleador (65 tantos) y el que en más ocasiones ha lucido el brazalete de capitán (67).

Pero los éxitos con la Albiceleste se reducen a su etapa sub’20, cuando se coronó campeón del mundo en Holanda en 2005, y al título olímpico conquistado en Pekín, en 2008.

Nicolás Tagliafico, el jugador argentino que ha portado el brazalete en su ausencia, encuentra una explicación.

“La explicación más sencilla es que no es lo mismo jugar en una selección, donde uno viene cada tres o cuatro meses a jugar un amistoso con compañeros de clubes diferentes e ideas de fútbol diferentes. En un club estás todos los años en tu mismo lugar, con tus mismos compañeros, con una idea de juego que a vas sosteniendo día tras día”.

“Eso es lo que ha hecho Leo en el Barcelona desde hace más de 15 años, en un club con una filosofía de juego a la que está adaptado. A veces, cuando viene a la selección no es fácil jugar como el Barcelona. Eso genera que hay que acomodarse tanto a él, como a tus compañeros, al cuerpo técnico y a la idea de juego”, explica a Efe Tagliafico.

Ocho seleccionadores (José Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauzá y Jorge Sampaoli) han buscado sin éxito la fórmula para encajar a Messi en la absoluta, el modo de dar a “La Pulga” el título que le reclaman para entrar en el olimpo. Desde el viernes, otro Lionel, Scaloni, reanuda la búsqueda.