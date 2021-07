Leí Pepita Jiménez con mi pijama puesto

TENDIENDO PUENTES

En septiembre de 2020 comencé a leer Pepita Jiménez, una novela escrita por Juan Valera (1874).

Nunca antes había leído una novela epistolar en medio de una pandemia. Esto marcó una diferencia en mi lectura porque la pandemia ha ido borrando la particularidad de los días tanto, que me ha afectado mucho la memoria; me cuesta recordar qué hice ayer o incluso hace unos minutos. Así que, leer a Pepita Jiménez en tiempos de pandemia me hizo pensar sobre el paso del tiempo ; la fecha de cada carta en la novela es la marca imborrable que va dejando el paso de una vida normal, todos nosotros estamos en otra vida, en otro tiempo en el que tal vez el tedio, la espera y el desespero son el verdadero rostro de la inmortalidad. A medida que la leía me iba dando cuenta de la necesidad que tiene el ser humano de registrar el paso del tiempo porque la memoria es frágil y de no hacerlo, se va convirtiendo en silencio o en un color blanco.



La novela me recordó que hubo un tiempo en el que salíamos a la calle, nos vestíamos de diferentes maneras y estilos, y el pijama era un vestido tan especial que usábamos solo en el momento de volver a casa o en el momento de irnos a dormir. La novela me recordó que antes invitábamos a nuestros amigos y familiares a nuestra casa a celebrar fiestas profanas o sagradas sin ningún problema o precaución alguna, todos podíamos vernos los labios y los gestos no teníamos que completarlos con nuestra imaginación. Sin embargo, la lectura también me arrojó sobre el presente, es decir, el tiempo en el que todavía existe el discurso religioso sobre la mujer atado a la política, a los partidos políticos, al Estado; en otras palabras, “el ideal mariano” de la mujer como cuidadora, obligada a conformar un hogar con un hombre e hijos, obligada a cargar con la moral de la sociedad. Yo creo que la situación no ha cambiado mucho desde entonces, pero no estoy tan seguro porque ya no se en qué mundo me encuentro y me pregunto ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Qué va a pasar después de la pandemia?

La primera carta que aparece en la novela tiene fecha de 22 de marzo, si mi memoria no me falla fue el mes en el que muchos países comenzaron a decretar el encierro, el autocuidado y el distanciamiento social.

