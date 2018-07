Las autoridades canadienses identifican al autor del tiroteo e investigan los motivos

By La Jornada Canada on July 23, 2018

Las autoridades canadienses identificaron hoy como Faisal Hussein al supuesto autor del ataque del domingo contra decenas de personas en una de las principales calles de Toronto, donde una niña de 10 años y una joven de 18 perdieron la vida.



Según la Policía de Toronto, el presunto responsable de los disparos fue Hussain, de 29 años de edad, que murió poco después del ataque tras un enfrentamiento con la Policía.

Una de las víctimas mortales de Hussain fue identificada hoy por el Partido Liberal, al que pertenecía, como Reese Fallon, de 18 años de edad. La Policía de Toronto todavía no ha nombrado a ninguna de las víctimas del tiroteo.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre los 13 heridos en el ataque, que se inició a las 22.00 hora local del domingo (02.00 GMT del lunes) en la concurrida avenida Danforth, el corazón del llamado “barrio griego” de Toronto.

El jefe de Policía de Toronto, Mark Saunders, apuntó que 16 personas, incluido el autor, sufrieron impactos de bala; que la edad de las víctimas oscila entre los 10 y 59 años; y que ocho eran mujeres y siete hombres.

Pese a que Saunders afirmó que los heridos son 13, otras fuentes han rebajado la cifra a 12.

Mañana está prevista la autopsia al cadáver de Hussain para determinar si falleció a consecuencia de los disparos de la policía o si se suicidó.

Los investigadores policiales han localizado, por otro lado, el domicilio del agresor, que se esperaba que fuera registrado hoy.

Saunders no quiso “especular” sobre los motivos del ataque, que se produce en medio de una de las peores olas de violencia que han vivido en la mayor ciudad canadiense en más de una década, con tiroteos casi a diario desde que se inició el verano.

Saunders consideró que es demasiado pronto para señalar las causas, aunque la ausencia de la Policía Montada de Canadá, encargada de las investigaciones sobre terrorismo, parece eliminar de momento esa posibilidad.

El responsable policial tampoco quiso responder a las preguntas sobre si el tiroteo podía ser un ataque “incel”, en referencia a una subcultura misógina que ha aparecido en los últimos años arropada por los foros en internet y que significa “celibato involuntario”.

Toronto ya fue escenario este año de un ataque vinculado a “incel”, cuando en abril Alek Minassian, un joven de 25 años y de esta localidad, arrolló a decenas de personas con una furgoneta en una de las calles principales.

Minassian, que fue capturado poco después, ocasionó 10 muertos y 14 heridos, en su mayoría mujeres.

Saunders se limitó a subrayar que “es demasiado pronto para descartar cualquier cosa”.

Entretanto, distintos responsables políticos canadienses han condenado el ataque.

En un mensaje en Twitter, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó sus condolencias a “todos los afectados por la terrible tragedia”.

“La población de Toronto es fuerte, resiliente y valiente, y le apoyaremos en estos difíciles momentos”, añadió Trudeau.

Por su parte, el alcalde de Toronto, John Tory, criticó durante una intervención en el Ayuntamiento las actuales leyes que permiten que una misma persona compre un número ilimitado de armas.

Tory reconoció que Toronto está inundada de armas y solicitó a las autoridades provinciales y federales un mayor control de las ventas de armamento de fuego.

El tiroteo se produjo en la avenida Danforth de Toronto, una zona repleta de restaurantes griegos y terrazas, y donde el autor empezó a disparar con una pistola de forma indiscriminada contra los transeúntes y las personas que estaban en los establecimientos.

Imágenes captadas por un testigo con su teléfono móvil, y emitidas por las televisiones locales, muestran a un individuo caminando por la avenida Danforth con la cabeza cubierta con una gorra de béisbol y una bolsa en el hombro.

Al llegar a un local, se gira y abre fuego con una pistola que lleva en su mano derecha.

Un testigo afirmó que había escuchado “al menos 30 disparos” antes de que el autor fuese interceptado por la Policía.

El supuesto autor de los disparos fue localizado en una calle cercana a la avenida Danforth, donde se produjo un enfrentamiento con agentes de Policía y poco después fue encontrado muerto.

