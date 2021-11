La UE se comporta de forma irresponsable en relacion a la cuestion catalana

By La Jornada Canada on October 31, 2021

Abel Riu, politólogo catalán y analista del Centro de Análisis en Política Exterior y Seguridad Internacional de Cataluña, en una entrevista concedida a esta corresponsal en el centro de Barcelona en estos días, afirma que hay que resolver lo que tenemos en casa y no dar lecciones a países como Rusia, China o Cuba. Taiwán es una nación con derecho de autodeterminación, revindicado como propio, y con dimensión en aumento. El principal foco de confrontación entre los EEUU y China. El gobierno chino se adhiere al principio de una sola China, se oponen resueltamente a todo complot por separar el país y la nación, y rechazan, con firmeza, todo intento por crear “dos Chinas” o “una China y un Taiwán” o buscar la “independencia de Taiwán”. ¿Qué la diferencia de la cuestión catalana?

1.- ¿ES POSIBLE MEJORAR LAS ACTUALES RELACIONES ENTRE LAS POTENCIAS OCCIDENTALES Y RUSIA?

En estos momentos, se puede decir que las relaciones entre Occidente y la Federación Rusa están en su peor momento desde la caída de la Unión Soviética hace treinta años. Desde el 2.000, se percibe un deterioro progresivo de las relaciones entre Rusia y Occidente. Putin, al llegar a presidencia, intenta abrir puentes con Occidente. Es el primer mandatario internacional que llama a Bush tras los atentados del 11M para expresar sus condolencias y ofrecer las bases rusas para cualquier operación militar de represalia contra los taliban en Afganistán. Estos ofrecimientos de cooperación, que se mantienen como aliado fiable, no son valorados, ni tenidos en cuenta y a Rusia se le ha tratado siempre como un socio menor o rival. La OTAN ha seguido su expansión hacia las fronteras rusas, rompiendo los compromisos que se firmaron con Gorbachov en los años 80. Ha habido luchas de poder en el corazón del imperio ruso que también han repercutido negativamente. La caída de la Unión Soviética ha sido la primera catástrofe geopolítica del Siglo XX. Desestabilizar países dentro de la órbita soviética ha sido el objetivo de EEUU. La crisis en Ucrania (2013/2014) marca un punto y aparte. Para Moscú el valor simbólico, histórico, político y militar de Ucrania es incalculable.

2.- ¿CUAL DEBIERA DE SER LA POSICIÓN DIPLOMÁTICA DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON CHINA Y RUSIA?

Cualquier ampliación de la presencia europea militar en el área Indo Pacifico y mar del Este y Sur de China será percibida como una ofensa y amenaza con sus serias consecuencias. España en el país de la UE que mantiene las relaciones más fluidas con las autoridades chinas.

Habrá que ver hasta que punto se puede dar una estrategia coherente entre los diferentes socios a ambos lados del Atlántico. El centro político, económico y militar del mundo se mueve hacia el área Indo Pacífico. No solo se puede dar una competencia entre China, Rusia e India y EEUU, sino entre las propias potencias europeas y EEUU. España centra sus prioridades en Europa Occidental, EEUU, Latinoamérica y Norte de África. De momento, tiende a mejorar su presencia, a nivel de ensayos militares, en Indo Pacífico. Como estado, no parece que priorice como Francia, el impulsar su presencia en esta área.

China, después de más de 100 años de ostracismo del Siglo Negro, disfruta de un crecimiento económico espectacular, sacando a 500 millones de personas del umbral de la pobreza, y genera un desarrollo tecnológico e industrial nunca visto en tampoco tiempo. Esto genera efectos a nivel mundial. China tiene aspiraciones en la zona de su influencia próxima al mar del Sur de la China, como Corea Sur, Japón y Taiwan, una nación con derecho de autodeterminación, revindicado como propio, que cada vez más, va ganando dimensión propia. El principal foco de confrontación entre los EEUU y China.

3.- ¿CREE QUE LA UE SERA CAPAZ DE JUGAR PAPEL RELEVANTE EN LA RELACIÓN ENTRE AMBAS POTENCIAS?

El estado español ha tenido siempre un perfil bastante bajo en política internacional. Me remonto a las palabras del expresidente, Rajoy quien decía: “A mi me preocupa lo que pase en Soria y no, en Siria”.

El expresidente Aznar jugo un papel más relevante, aunque de manera equivocada, en su alianza con americanos y británicos por lo que respecta a la invasión de Irak en el 2003.

Parece que el presidente, Pedro Sánchez, con buen criterio, ha apostado por un papel del estado español más relevante en el contexto europeo. Ha reforzado la presencia militar española en misiones de la OTAN en Este europeo (Rumanía y países bálticos); se ha aprobado plan para Africa muy ambicioso; ha ofrecido bases militares en territorio español para ejercer como puerta entrada de refugiados afganos. Se perciben gestos del gobierno español para actualizar su capacidad de proyección a nivel internacional.

4.- ¿TIENEN LOS PAISES EUROPEOS, POR SEPARADO, CAPACIDAD, DIMENSIÓN PARA SEGUIR TENIENDO UNA POSICIÓN RELEVANTE EN LA ACTUAL GEOPOLITICA GLOBAL?

Lo primero es dejar de hablar de Occidente como bloque, como genio. Es el fin de la alianza atlántica y la comunión de intereses entre socios a un lado y otro del Atlántico. El brexit es otro ejemplo. Reino Unido se descuelga de los principios estratégicos de la UE, recuperando autonomía estratégica y se ha encaminado hacia un nuevo orden mundial, que se va configurando multipolar y en el que China alcanza máximo protagonismo como elemento que trastorna el paradigma unipolar de los años 90, en los que EEUU actuaban de forma hegemónica. China está consolidando su poder demográfico, económico y militar.

5.- EL INTERÉS MOSTRADO POR EL KREMLIN EN EL CONFLICTO CATALÁN DESDE 2017. ¿ES UN SIGNO DE DEBILIDAD DE LA UE?

A nivel de autoridades españolas y europeas, esgrimo mi preocupación por dobles estándares aplicados en cuanto a la disidencia cubana, venezolana y rusa. Es decir, se condena la supuesta vulnerabilidad de derechos cometidos por rivales geopolíticos, como China, Rusia o Cuba y se mira a otro lado cuando son miembros de la UE, como el estado español, en relación a Cataluña. Entonces, ahí miran hacia otro lado, diciendo que “es un asunto interno”. Hay que resolver lo que tenemos en casa y no dar lecciones a Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrob alude a la cuestión catalana para defenderse en cuanto a la existencia de presos políticos. Turquía justifica sus acciones represivas contra los kurdos, aludiendo el movimiento independentista vasco o catalán. Al final, Cataluña es el elefante en casa, por lo incómodo que resulta a la UE. Tarde o temprano, tendrán que solucionar esta cuestión que va en aumento. El cortoplacismo, para atajar este problema de parte de los responsables políticos, juega a la contra.

6.- ¿HACIA DONDE APUNTA EL CONFLICTO CATALÁN?

Todos son conscientes que la mesa de diálogo es una escenificación en la que el público destinatario son los países europeos y USA y Pedro Sánchez quiere escenificar que hace esfuerzos, en vías ya de resolución, por atajar el conflicto Cataluña y el estado español. Evidentemente no es así. No hay interés en abordar el fondo de la cuestión que es como se puede ejercer el derecho de la autodeterminación en Cataluña en el contexto del estado español y europeo. La represión, en los últimos cuatro años, es mas que evidente, años en los que ha habido mas de 3.000 politicos afectados por parte de las autoridades españolas, no se está abordando y la represión continua.

Toda la cuestión con China le genera incomodidad al estado español por la cuestión de Taiwan y aquí lo vinculo a la situación en Cataluña. Al fin y al cabo es un conflicto por la independencia en base al derecho a la autodeterminación. Entonces, el gobierno español tiene muy poco margen de maniobra porque su posición es de apostar por Taiwan y China es una y no, cincuenta y una.

Abel Riu es también Técnico de la Delegación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Polonia. Licenciado en Ciencias Políticas por la UB y Máster en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Uppsala. Consultor freelance y autor del blog Eurasiacat.

Por Carmen chamorro, directiva del CIP/ACPE/ACPI

Diplomada en Relaciones Internacionales por SEI