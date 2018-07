La Nueva Aventura de Miriam Nixon

Coméntanos de se ésta nueva aventura como Agente de Finca Raíz. De tu nueva carrera.

Mi pasión por servir a otros y mi extensa experiencia en servicio al cliente ha sido y son mi inspiración en retomar mi carrera como agente de bienes raíces, y de esta manera, asistir a mi comunidad en la compra o venta de su casa. Sé que hay una gran necesidad en representar y dar un servicio bueno y confiable al cliente, respetando y respaldando los intereses y considerando siempre sus necesidades y exigencias de antemano. Es por eso que me pongo al servicio de mi comunidad para ofrecerles un servicio completo y profesional el que han venido buscado. Como parte de la Familia de PC275 Realty, les garantizo que recibirán un servicio excelente, completo, transparente, confiable, ético, profesional y con el porcentaje de comisión más bajo que podrá comparar y encontrar en el mercado de bien raíz.

Por qué escogiste trabajar con PC275.

¿Qué significado tiene PC y el 275?

Escogí trabajar en PC275 REALTY Brokerage, porque es una Compañía nueva, fresca, Orgánica, moderna, y con un ambiente profesional y familiar, el cual describe mi personalidad. Además de que su objetivo es trasmitir a sus clientes y equipo de trabajo su núcleo de valores como son: Family first: The Fundation of our Community, Fractual Growth, Organic expansion through partnership, Sustainable Abundance, A Dynamic and Rewarding Lifestyle, Feels Goods, Serve others and own their experience. Be the change, Lead by example and Architect.

El significado que tiene para mí PC275 REALTY BROKERAGE es que es una compañía orgánica, que se maneja como una familia en conjunto y ayudándose a crecer unos con otros y sacando lo mejor de cada uno para vender más y dar un excelente y mejor servicio al cliente. Al mismo tiempo PC275 REALTY ofrece un porcentaje de comisión de venta muy bajo y atractivo como es 2.75%. PC275 provee a todos sus agentes de ventas con los mejores recursos que se necesitan para incrementar el volumen de transacciones. Eso quiere decir que con esos recursos yo les puedo dar un servicio excepcional y eficiente.

¿Por qué llamar a Miriam Nixon, antes de comprar o vender?

Yo les ofrezco un servicio completo, excepcional, diferente, transparente, y muy profesional protegiendo primordialmente los intereses del cliente. Sé de antemano y por experiencia propia que el comprar o vender la casa de tus sueños es una decisión muy especial y necesita ser tratada con mucho amor y profesionalismo por lo mismo te ofrezco el servicio de comisión total más baja que puedas encontrar. Contáctame ya y podemos conversar y darte respuesta a todas tus preguntas no compres ni vendas sin antes darme la oportunidad de ponerme a tu servicio. Muchas gracias y espero saber pronto de ustedes. SERVICIO Y CONFIANZA ES MI COMPROMISO PARA TI !

Miriam Nixon

Cell 226-663-8363

PC275 Group

415 Wharncliffe Rd South,

London, Ontario N6J 2M3

About Miriam

Miriam has an entrepreneur background in real estate. She has a passion to serve others. As a part of the PC275 family, you can depend on her for all of your realty needs. She has extensive experience in business and real estate both in London and Mexico. She is so proud of the reputation she has earned as a business woman and based on her work ethic, determination and honest representation her clients know that she cares and she is always available for them. Miriam looks forward to assisting clients in the purchasing of their dream homes.

In conjunction with Miriam’s desire to serve others, she is also bilingual in both English and Spanish. She also was a real estate agent in Mexico and was very successful at it. Miriam has proudly been Canadian since 1999. She is the founder and owner of El Encanto Salon and Spa. As well Miriam is a publisher and cofounder of Life Style Magazine in London. She has been involved in her community doing cultural events such as Fiesta London/Mexican Event. Miriam served as both the Co-founder and Coordinator of this festival as she organized the booking of the musical performances. By the means of her hard work she was the recipient of Professional and Community awards.

Slogan: Service and trust is my commitment to you!

