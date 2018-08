La falta de horas de sueño lleva al aislamiento social, según un estudio

By La Jornada Canada on August 23, 2018

No dormir las horas suficientes hace a las personas “más solitarias y menos inclinadas a las interacciones sociales” y al mismo tiempo menos atractivas socialmente para los demás, asegura un estudio publicado hoy.



La investigación realizada por la Universidad de California (UC) Berkeley encontró que, al igual que las personas que sufren de “ansiedad social”, quienes se privan de las suficientes horas de sueño tienden a esquivar el contacto cercano con otros.

“Los humanos somos una especie social. Sin embargo, la falta de sueño nos puede convertir en leprosos sociales”, anotó hoy Matthew Walker, profesor de psicología y neurociencia de UC Berkeley.

La investigación descubrió que no solamente las personas que no duermen lo suficiente tienen menos interés por sociabilizar, sino que además trasmiten esa sensación negativa a otros.

“Entre menos horas usted duerme, menos quiere usted interactuar socialmente” y eso hará que otras personas lo perciban como menos atractivo desde el punto de vista social, lo que incrementará “el grave impacto de aislamiento social debido a la pérdida de sueño”, dice Walker.

“Ese círculo vicioso puede ser un factor importante que contribuye a la crisis de salud pública que es la soledad”, remarcó el experto, director de la investigación.

Para el estudio, los investigadores registraron las respuestas sociales y neuronales de 18 adultos jóvenes luego de una noche normal de sueño comparándolas con las de una noche con poco descanso.

A los participantes en el experimento se les pasaron videos de personas con expresiones neutrales caminando hacia ellos y se les pidió que detuvieran las imágenes en el momento en que consideraban que estaban demasiado cerca.

Las personas privadas de sueño mantuvieron a los sujetos en el video entre un 18 % y un 60 % más alejados que los participantes que habían tenido entre 7 y 9 horas de sueño.

Igualmente los investigadores escanearon las reacciones cerebrales de los participantes y encontraron que aquellos con menos descanso presentaban “una mayor actividad del circuito neuronal conocido como la ‘Red de Espacio Cercano’, que se activa cuando el cerebro percibe posibles amenazas humanas”.

Adicionalmente, “otro circuito del cerebro que estimula la interacción social, la ‘Red de la Teoría de la Mente’ se bloqueaba por la falta de horas de sueño agravando el problema”, mostró el informe.

Los videos de los experimentos fueron comentados a través de Internet por más de mil usuarios que, sin conocer la diferencia de horas de sueño de los participantes, opinaron sobre sus reacciones.

La gran mayoría de los observadores coincidió en calificar como “solitarios” y “antisociales” a aquellos individuos con menos descanso la noche anterior.

Los investigadores registraron el cambio favorable en la sociabilidad de los adultos cuando habían descansado las horas suficientes, mientras el problema se agravaba por la repetición de pocas de horas de sueño.

“Por ello quizás no es coincidencia que en las últimas décadas hallamos visto un incremento marcado de la soledad y una igualmente dramática disminución de las horas de sueño”, concluyó Eti Ben Simon, líder del equipo que realizó el informe.

Ben Simon es miembro del grupo de doctorado del Centro para la Ciencia del Sueño Humano de Walker en UC Berkeley.

