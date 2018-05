Imputan 3 nuevos cargos de asesinato al supuesto autor del atropello en Canadá

By La Jornada Canada on May 10, 2018

Las autoridades canadienses imputaron a Alek Minassian, el canadiense acusado de atropellar intencionadamente a decenas de personas en Toronto el pasado 23 de abril, con tres nuevos cargos de intento de asesinato.



Minassian, de 25 años y que compareció hoy por videconferencia ante un juez de Toronto, había sido previamente imputado por la muerte de 10 personas y el intento de asesinato de otras 13.

En el ataque del pasado 23 de abril murieron 10 personas y otras 16 resultaron heridas.

Durante su comparecencia hoy, el juez determinó que la próxima vista del caso se celebre el próximo 14 de septiembre.

Tras la comparecencia ante el juez, el abogado de Minassian, Boris Bytensky, declaró ante los medios de comunicación que con los datos que tiene no cree que el ataque fuese un atentado terrorista, aunque no desveló si su cliente se declarará culpable o inocente.

Bytensky también señaló que la familia de Minassian es consciente de la “devastación” que padecen otras familias por el ataque.

La masacre se produjo en la mañana del 23 de abril cuando una furgoneta, supuestamente conducida por Minassian, recorrió durante más de un kilómetro la acera de una de las principales calles de Toronto arrollando a decenas de personas.

Minassian fue detenido poco después por un agente de Policía.

Durante el arresto, Minassian fingió que portaba un arma y solicitó al agente que le disparase a la cabeza.

Las autoridades canadienses han señalado que con la información disponible, no hay nada que indique que el ataque fuese una acción terrorista a pesar de la similitud con ataques similares cometidos por extremistas islámicos en Europa.

Aunque la Policía canadiense no ha desvelado los posibles motivos del ataque, diversas informaciones han vinculado a Minassian con un movimiento misógino denominado “incel”.

La inmensa mayoría de las víctimas mortales del ataque, con edades entre 22 y 94 años, son mujeres.efe

