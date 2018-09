Gobierno Norteamericano Manifiesta Apoyo al Pueblo Nicaragüense y Cubano

By La Jornada Canada on September 14, 2018

El ALBA-TCP alerta de planes conspirativos de Trump contra países progresistas de América Latina

En un momento de tensa disputa diplomática entre gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro, David Choquehuanca Céspedes, Secretario Ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) ha expresado su más firme condena a la supuesta conspiración que el gobierno de los Estados Unidos organiza en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

Según se desprende del comunicado del ALBA/TCP, en la edición del Diario The New York Times del día 08 de septiembre de 2018 queda en evidencia como el gobierno de Trump discutió supuestamente planes golpistas con militares venezolanos. Estos hechos públicamente expuestos, constituyen una clara evidencia de los planes de intervención y de uso de la fuerza contra el pueblo y gobierno de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. Para el ALBA/TCP, todo esto es una clara amenaza a la soberanía, independencia e integridad territorial de Venezuela y entrañan una violación de principios básicos del derecho internacional.

Por su parte, la reciente declaración de una de las portavoces del gobierno de Donald Trump, Heather Nauert ha puesto de manifiesto que Estados Unidos condena la reciente detención arbitraria por parte del gobierno de Ortega de seis destacados estudiantes miembros del Diálogo Nacional. “Continuaremos respaldando al pueblo de Nicaragua y haremos que el gobierno de Ortega responda por su represión y violencia”, así lo ha manifestado Heather Nauert.

Según se desprende de la citada declaración, a la que ha tenido acceso esta corresponsal, los seis estudiantes son el más reciente ejemplo de los miles de ciudadanos que han manifestado pacífica y democráticamente contra las acciones del gobierno, solo para terminar siendo hostigados, detenidos, desaparecidos o incluso asesinados. Por lo visto, cinco de estos estudiantes han sido puestos en libertad.

Heather Nauert ha hecho un llamamiento a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. También ha instado al gobierno de Ortega para que garantice la seguridad de todos aquellos que optan por ejercer sus derechos universales a la libertad de expresión y la libertad de asociación.

Para el gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos deberían promover la democracia, el buen gobierno y los derechos humanos para un mayor bienestar de sus ciudadanos.

En relación al proceso de reforma constitucional que se desarrolla en Cuba, la disidencia cubana en el exterior ha instado a la comunidad internacional a que continue trabajando para favorecer que en la isla se produzca una verdadera transición hacia la democracia, así como exhortado al ejecutivo de Miguel Díaz-Canel a que no desaproveche esta oportunidad histórica.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el texto de la nueva Constitución no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política y social de la sociedad cubana, porque ha sido diseñado exclusivamente por el Partido Comunista y solo responde a su voluntad e intereses. Que el texto de la nueva Constitución no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, reunión y asociación.

Por Carmen Chamorro García, directiva del CIP/ACPE y miembro de ADESyD