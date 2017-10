Forest City Film Festival toma lugar 26 – 29 de octubre, 2017

By La Jornada Canada on October 18, 2017

London Ontario tiene una historia diversa de cine, y el segundo Forest City Film Festival celebra el cine con conexiones al suroeste de Ontario. Es una año impresionante, con 46 películas concursantes en el festival en las categorías de largometraje y cortometraje de ficción, documental, y animación, unas personalidades ilustres que harán talleres sobre todos los aspectos de cine: la producción, trabajar con actores, hacer efectos especiales, el sonido, financiación, y mucho más. Adicionalmente, el festival presenta una selección de las mejores películas comerciales de Canadá de este año, conversaciones con los cineastas, galas y premios.

Para la directora, Dorothy Downs, el festival realmente trata de presentar el talento del suroeste de Ontario, con obras que se estrenan por primera vez a la audiencia aquí, especialmente obras creadas por el talento proveniente de los colleges, las universidades, y hasta los high schools que cuentan nuestras historias.

Este año, la Universidad de Western es un patrocinador muy importante del festival: el cortometraje, hyphen-nation, es obra de estudiantes de Western y producida por Western Gazette, el periódico estudiantil de la universidad; el editor del documental Clearing the Way: Combat Engineers in Kandahar se graduó de Western; tres de la películas ganadoras en el concurso de Western Smartphone Film Festival se estrenan aquí; la Facultad de Artes y Humanidades ha patrocinado el concurso de Guión se otorgará el día final del festival junto con una puesta en escena del guión ganador; hay un equipo de estudiantes practicantes de la facultad que están trabajando en la organización del festival y ganando experiencia en el funcionamiento de la industria cinemática en Canadá. La Universidad de Western sigue fomentando el talento cinemático en la región y dialogando con la comunidad en la ciudad de London.

Una de las películas con conexiones a latinoamérica es ¨Beatriz at Dinner¨ en la que Salma Hayek interpreta el papel de una masajista y sanadora nacida en México a quien invitan a una cena en la casa de su clienta adinerada, que rápidamente se convierte en una lucha entre los ella y el pretencioso antagonista, el multimillonario Doug Strutt. Es interesante ver la dinámica entre hispanos inmigrantes y los conservadores, especialmente en el ambiente de política extremista que vivimos este año. El productor ejecutivo de la película y director de Bron Studios, Aaron Gilbert nació en London.

¨T for Tango: Life is a Milonga¨ es uno de los documentales concursante en el festival. Trata de miembros de la comunidad de tango en London, ON, que viven la filosofía de la vida como una milonga. El director, Assem Kroma vive en London y se graduó de Fanshawe College. El documental es un viaje maravilloso en London, que celebra las zonas icónicas de la ciudad.

“Luiza”, el documental brasileño, trata de la delicada relación entre una joven deficiente y el universo que la rodea, centrando en su sexualidad como el hilo conductor para abordar cuestiones de perjuicio, relaciones entre padres e hijos, autonomía, diferencias y amor. El director, productor y guionista, Caio Baú, recién llegado de Brasil, vive en London.

Photo Credits: Anita Watkins, Forest City Film Festival, 2016.