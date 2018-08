El filme de Netflix “Outlaw King” abrirá este año el festival de Toronto

By La Jornada Canada on August 15, 2018

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, en sus siglas en inglés) anunció hoy que abrirá este año su 43 edición con el estreno mundial del filme de Netflix “Outlaw King”, del director David Mackenzie e interpretado por Chris Pine.



“Outlaw King” se centra en la vida de Roberto I de Escocia, un noble escocés que en 1297 se rebeló contra el rey Eduardo I de Inglaterra. Tras años de conflicto en los que combatió a los ingleses con una guerra de guerrillas, Roberto I garantizó la independencia de Escocia tras la batalla de Bannockburn en 1314.

El director de TIFF, Piers Handling, señaló en un comunicado que la película “cuenta una poderosa historia que es rica en drama, entusiasmo, romance y aventura”.

Mackenzie manifestó en la misma nota su contento por el estreno de la cinta en Toronto: “El festival es la plataforma de lanzamiento perfecta para nuestra épica realista y estamos encantados de que sea el primer filme escocés que abre Toronto”.

Es la primera vez que TIFF, considerado uno de los festivales más importantes del mundo, se inaugurará con un largometraje de Netflix.

La decisión de la muestra canadiense, vista por muchos como el punto de lanzamiento de las cintas que aspiran a conseguir un Óscar, contrasta con la del festival de Cannes, que este año rechazó proyectar varias películas de Netflix porque no se estrenarían en cines.

Por otro lado, el festival de Toronto, que se desarrollará del 6 al 16 de septiembre, cerrará con la película “Jeremiah Terminator LeRoy”, en la que participan las actrices Kristen Stewart y Laura Dern y dirigida por Justin Kelly.

“Jeremiah Terminator LeRoy” está basada en la historia real de uno de los fraudes literarios más sonados de las últimas décadas, protagonizado por la escritora estadounidense Laura Albert, que en la ficción es interpretada por Dern.

En la última década del siglo XX, Albert firmó sus libros con el nombre de JT LeRoy, un adolescente con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que describía sus novelas como textos autobiográficos en los que narraba sus experiencias de pobreza, drogas y abuso sexual.

Albert utilizó a su cuñada, Savannah Knoop, que es interpretada por Stewart, para aparecer en público como JT LeRoy hasta que en 2006 el periódico The New York Times reveló que el autor real de los libros era la escritora Laura Albert.

