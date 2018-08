El consumo de alcohol fue el causante de la muerte de tres millones de personas en 2016

By La Jornada Canada on August 24, 2018

El consumo de alcohol fue el causante de la muerte de 3 millones de personas en el mundo durante el año 2016, reveló hoy un estudio de la Universidad de Washington en Seattle que advierte que “ningún nivel de consumo de alcohol es seguro”.



El informe, publicado hoy en la revista médica The Lancet, señaló que el alcohol ha sido la causa del “12 % de muertes en hombres entre 15 y 49 años” y sostiene que solamente “un consumo de cero alcohol minimiza el riesgo general de pérdida de la salud”.

“Los riesgos de la salud asociados con el alcohol son enormes”, afirmó Emmanuela Gakidou, del Instituto para Medidas y Evaluaciones de Salud del citado centro de estudios y autora de la investigación.

“Nuestros hallazgos son consistentes con otro informe reciente que encontró correlaciones claras y convincentes entre la bebida y las muertes prematuras, el cáncer y los problemas cardiovasculares”, agregó la investigadora.

Aunque el estudio no diferencia entre el tipo de alcohol consumido, sí establece que globalmente más de 2.000 millones de personas eran bebedoras recurrentes en 2016, de los cuales el 63 % eran hombres.

La investigación estableció como “consumo promedio” de alcohol 10 gramos diarios, lo equivalente a “una copa pequeña de vino tinto, una cerveza o un trago de whisky”.

El consumo de alcohol se asoció con 23 problemas relacionados con la salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, cirrosis, diabetes, epilepsia, pancreatitis, infecciones respiratorias y tuberculosis, entre otros.

Además el reporte hizo hincapié de lesiones fruto del consumo de alcohol, como violencia interpersonal, lesiones autoinfligidas, exposición a riesgos como envenenamientos fuego y calor extremo y heridas relacionadas con el transporte.

“Ahora entendemos que el alcohol es una las mayores causas de muerte en el mundo actualmente”, anotó Richard Horton, editor de The Lancet, quien instó a “actuar para prevenir estos millones de muertes”.

La investigación utilizó 694 fuentes de datos de consumo de alcohol de diferentes áreas en el mundo, así como 592 estudios de proyecciones y retrospectivas sobre el riesgo del alcohol entre otros datos, informó Max Griswold, autor líder del reporte.

“Con la mayor base de evidencia recopilada hasta la fecha, nuestro estudio logra que la relación entre salud y alcohol sea clara: el consumo de bebidas alcohólicas causa pérdidas sustanciales de la salud en innumerables formas en todo el mundo”, afirmó Griswold.

