Dos restaurantes colombianos entre los 100 mejores lugares del mundo de Time

By La Jornada Canada on August 24, 2018

Los restaurantes colombianos LEO, de la chef Leonor Espinosa y ubicado en Bogotá, e Interno, atendido por las reclusas de la Cárcel de San Diego de Cartagena, fueron escogidos hoy por Time Magazine como dos de los mejores lugares del mundo.



“Escogieron 100 lugares que se abren hacia nuevos caminos, que impresionan y generan una experiencia distinta y creo que el menú de LEO difícilmente se repite en otros restaurantes en cuanto a sus ingredientes y preparaciones”, dijo Espinosa a Efe sobre el reconocimiento.

La lista “World’s Greatest Places”, elaborada a partir de 1.200 nominaciones de editores y expertos, incluye hoteles, parques, museos y restaurantes.

Para la elección, que se dio a conocer este jueves, se tuvo en cuenta el elemento diferenciador de aquellos sitios que están actualmente “abriendo camino” e “impresionando” a sus pares de la industria al ofrecer una experiencia única.

El que LEO fuera incluido fue posible, según la chef, “gracias a un gran número de actores que diariamente permiten que lleve a cabo mi propuesta culinaria”.

Entre estas personas Espinosa destacó a las comunidades que habitan en los territorios en donde busca las especies que emplea y que le han “dado a conocer su memoria histórica y los usos ancestrales de ciertos ingredientes”.

Asimismo, mencionó a los biólogos y etnobotánicos, entre otros expertos, que la han llevado a lo largo de su carrera a innovar en el arte culinario.

Esta, explicó, “es una gran satisfacción porque yo nunca he puesto en duda mi concepto culinario. Tengo una visión de artista plástica y eso me saca un poco del contexto de cocinera para permitirme otros lenguajes”.

Además, agregó, “el salir en la publicación demuestra que Colombia sí es realmente un país megadiverso, con un gran potencial de especies que se le pueden mostrar al mundo y que dan la posibilidad de brindar una experiencia distinta”.

Leonor Espinosa fue galardonada en 2017 como la mejor chef femenina de América Latina.

Por su parte, LEO ha estado por cinco años entre los 50 mejores restaurantes latinoamericanos y en una ocasión hizo parte de los 100 más destacados del mundo.

El segundo restaurante colombiano destacado por Time Magazine este año fue Interno, inaugurado el 15 de diciembre de 2016 con la asesoría del chef español Koldo Miranda, destacado con una estrella Michelin, y el apoyo de los colombianos Leonor Espinosa, Harry Sasson, Guillo Vives, Fernando Bernal, Juan Felipe Camacho, Charlie Otero, Vicky Acosta, Leonardo Morzan y Mila.

Interno, con espacio para atender a 60 comensales que llegan a disfrutar de la cocina local, es el segundo restaurante que se abre en un centro penitenciario en el mundo, luego de In Galera, en Milán (Italia).

La Cárcel de San Diego, que alberga el restaurante, está ubicada en el centro histórico de Cartagena, a unos 150 metros de la casa del fallecido Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Pub_PO_Providence_LaJornadaCanada_Top banner_980x90 Pub_PO_Providence_LaJornada_TopBanner_980x90_Janvier