De Pepita Jiménez, la novela del siglo XIX a los movimientos #BodyNeutrality #BodyPositive

TENDIENDO PUENTES

A lo largo de los últimos 100 años de manera ascendente, la construcción de lo que significa ser mujer ha implicado una revisión exhaustiva de los contextos culturales que nos rodean para cuestionar, revisar y reflexionar sobre cuáles son los arquetipos que nos han definido por tanto tiempo. Una expresión de la cultura es sin duda la literatura; un campo que nos ha dejado rastros para entender estas ideas preconcebidas. La novela Pepita Jiménez del escritor español Juan Varela del siglo XIX, es una obra que ha estado bajo el escrutinio académico por muchas razones; una de ellas es el estereotipo de belleza que encarna el personaje de Pepita.

La trama de Varela giró alrededor de la historia de amor entre Don Luis de Vargas, un seminarista con una fuerte vocación al sacerdocio, quien regresa a su pueblo de origen para reencontrarse con su padre. Una vez instalado, el padre le hace saber a Don Luis que está cortejando a Pepita. La curiosidad de Luis por saber quién es esta mujer de quien lo único que sabe es que es hermosa, viuda y adinerada; es lo que nos llevará por los diferentes matices del personaje de Pepita y a nosotros a la exploración y reflexión sobre el estereotipo. La idea más fuerte que tenemos del personaje es que es hermosa, se le suma más adelante servicial, delicada, modesta, devota y virginal. Estas características las podemos leer entre líneas y a través de algunos simbolismos que propone Varela como la descripción que hace sobre las manos de Pepita. Esta idea de belleza ha permanecido durante el siglo XX y se podría decir que todavía Iberoamérica conserva algunos preceptos de ello. Sin embargo, gracias a las diferentes

manifestaciones del feminismo esta idea ha cambiado y hoy podemos encontrar movimientos como Body neutrality que promueve una filosofía en la que el cuerpo no es un tema de conversación y menos una cualidad que define a una mujer. Por otra parte, está Body positive que trata de visibilizar los cuerpos reales y no perfectos. Estos movimientos nos alejan de las ideas preconcebidas y promueven conversaciones más saludables inclusive entre nosotras mismas.

En perspectiva, el nuevo siglo junto a diferentes movimientos culturales ha traído nuevas preguntas y declaraciones sociales acerca de la belleza, que van más allá de la pulcritud o la figura virginal y colabora a alejarse de este estereotipo tóxico de belleza; al mismo tiempo nos obliga a escarbar en nuestras raíces culturales para entender de dónde viene el concepto, cómo se ha formado y que transformaciones reales ha tenido. ¿cuánto ha cambiado nuestra perspectiva de belleza? ¿Los nuevos movimientos sociales son una ayuda para remover viejos estereotipos?

Dejo un top 3 de episodios de Podcast que tratan la belleza, porque hay que seguir leyendo el pasado y escuchar el presente femenino.

Por Talia Méndez

Concha Podcast: Bella

Se regalan dudas: La relación con tu cuerpoShe’s All fat: A Fat Positive Podcast: Too much, too Fat, 2 girls

