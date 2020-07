Comediante mexicano Lalo España defiende el humor y pide no caer en extremos

By La Jornada Canada on July 15, 2020

El actor mexicano Eduardo España defiende la comedia y explica que es necesario no exagerar en ciertos aspectos que envuelven al humor, al tiempo que se prepara para el estreno de la nueva temporada de “Vecinos” y celebra 15 años de su personaje Germán.

“Hay demasiada doble moral. La comedia tiene como tarea ridiculizar los vicios de conducta de una sociedad, no tiene que tomarse todo como acoso, fobia, o como ataque porque sino tendríamos un humor de la vela perpetua, hay que tener buen gusto y no irnos a los extremos”, relató en una entrevista con Efe el actor sobre las polémicas y debates que han surgido en torno a la comedia en México.

España ha cimentado su amplia trayectoria como actor principalmente en el ámbito de la comedia. Sus primeras apariciones en televisión fueron al lado del también comediante Eugenio Derbez y programas como “La güereja y algo más” (1998), además de participaciones en telenovelas, obras de teatro y películas.

Su carrera está enmarcada por personajes que se han convertido en los favoritos del público como “Doña Márgara Francisca” y “Germán”, el divertido conserje de un edificio con inquilinos especiales donde está por cumplir 15 años de trabajar en la serie de televisión “Vecinos”.

“Se ha hecho una gran familia, nos llevamos increíble, es como volver a ser niños”, describió su trabajo ahora que está por estrenarse el 19 de julio a las 19.30 horas (00.30 hora GMT) en el canal de Las estrellas.

Esta será la novena temporada de la serie en la que también participan Mayrín Villanueva, Macaria, César Bono y Darío Ripoll, entre otros histriones.

A tantos años de distancia del inicio del proyecto, España aún recuerda en quienes se basó para hacer el personaje de Germán.

“La manera de hablar la tome de un vecino que yo tenía, eso me ayudó en cuestión de forma y yo le aporté la onda. También de un conserje que tuve que se llamó Don Luis que decía ‘no, para arreglar eso van a ser 5.000’ y yo le decía ‘no, está loco, a mí me dijeron que costaba 1.500’ y ya decía ‘échemelos'”, recordó.

Además, está convencido de que ha podido delinear tan bien a su personaje gracias a la retroalimentación y la convivencia que se vive en los sets de grabación, y resalta que uno de los aspectos de Germán que más gustan al público son sus famosas frases como “qué moderna, eh”, “qué exfoliada”, que nacieron cuando Derbez aún era productor del programa.

SIMBIOSIS

Aunque el actor tiene claro el lugar que cada uno de sus personajes tiene en su cabeza y ha logrado separar las personalidades de todos, España comentó que ha sido evidente la adopción de características de Germán en su vida diaria y del mismo modo ha tenido que prestarle de su personalidad a su personaje.

“De repente cometo muchas ‘Germanadas’: estoy en un viaje y con las prisas me doy cuenta que en vez de crema me puse acondicionador en los brazos y yo manejo en mi vida personal un humor muy irónico, me gustan mucho los juegos mentales del humor y se los he puesto a Germán”, confesó.

Aunque no quiere adelantar los nuevos líos en los que se meterá su personaje para esta nueva temporada que consta de 16 capítulos, España aseguró que su personaje “seguirá de galán y arreglando todo”.

El actor, además, se confiesa feliz de regresar a las grabaciones y aseguró que se han tomado las medidas más extremas necesarias para evitar contagios en el equipo y de forma paralela impulsa su canal de YouTube llamado Garnacha Channel, un espacio dedicado a lo que él llama “humor independiente”.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento