China califica de “inútil” la campaña internacional de Trudeau

By La Jornada Canada on January 21, 2019

China calificó hoy de “inútil” la campaña internacional que ha emprendido el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para denunciar las detenciones y condenas de ciudadanos de su país en la nación asiática y obtener el apoyo de otros países, tras la reciente pena de muerte dictada contra el canadiense Robert Lloyd Schellenberg por tráfico de drogas.



“Que Canadá pida apoyo a ciertos países no va a cambiar la naturaleza de este incidente y no ayudará a solucionar este asunto; es completamente inútil”, dijo hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hua Chunying en una rueda de prensa.

Trudeau, que consideró “arbitraria” la condena a muerte de Lloyd Schellenberg, está incluyendo el arresto de los ciudadanos canadienses en China en las conversaciones que cada semana mantiene con líderes de diversos países, así como con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

“Pedimos a la parte canadiense que respete el estado de derecho y deje de realizar comentarios irresponsables”, aseveró Hua.

Según la portavoz, China ha mantenido conversaciones “racionales” con la parte canadiense, pero la campaña de Trudeau “ha causado daños”, dijo, al tiempo que eludió que China tenga responsabilidad alguna.

El conflicto diplomático entre ambos países no tiene visos de acabar pronto, con el cruce de acusaciones entre Ottawa y Pekín, mientras EEUU tiene que presentar todavía la petición formal de extradición de Meng Wanzhou, la directora ejecutiva de Huawei cuya detención en Canadá inició esta grave crisis diplomática.

Inmediatamente tras el arresto de Meng, hija del fundador de Huawei, uno de los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones del mundo, China detuvo a dos canadienses: Michael Kovrig, un diplomático en excedencia, y Michael Spavor, un empresario vinculado a Corea del Norte.

Días después, la justicia china condenó a muerte a Lloyd Schellenberg, que había sido sentenciado inicialmente a 15 años de prisión, pero la Fiscalía china recurrió y un tribunal decidió el 14 de enero aumentar su castigo a la pena capital.

La última advertencia pública desde el lado chino la efectuó la semana pasada el embajador chino en Canadá, Lu Shaye, quien criticó de nuevo el arresto de Meng, defendió la detención de Kovrig y Spavor, acusados por Pekín de poner en peligro la seguridad nacional china, y dijo que habrá “repercusiones” si Canadá excluye a Huawei del contrato para crear la red de telefonía móvil 5G.

Hua matizó hoy las palabras de Lu e indicó que tan sólo dijo que Huawei es un proveedor “puntero” de la red de telefonía móvil 5G, y que cualquier país “obviamente perdería” si no coopera con esa compañía.

Se espera que en los próximos días EEUU presente la documentación necesaria para iniciar formalmente la petición de extradición de Meng, acusada de un supuesto fraude para violar las sanciones impuestas por Washington a Irán, ya que tiene para hacerlo hasta el 30 de enero.

Si EEUU deja pasar esa fecha, los tribunales canadienses con toda probabilidad levantarán las restricciones impuestas a Meng, por lo que la ciudadana china podría abandonar Canadá.