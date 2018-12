China aumenta la presión sobre Canadá para que libere a directiva de Huawei

By La Jornada Canada on December 10, 2018

China incrementó la presión sobre Canadá para que libere a la directora financiera de Huawei, Meng Wangzhou, y amenazó a ese país con “graves consecuencias” por su detención, convirtiendo el caso en uno de los peores conflictos diplomáticos entre Pekín y Ottawa.



El viceministro de Asuntos Exteriores de China, Le Yucheng, convocó el sábado por la noche al embajador canadiense John McCallum para presentarle una “fuerte protesta” por el arresto de Meng en Vancouver e instó a Ottawa a que la libere de inmediato, de acuerdo con un escueto comunicado de la cancillería china.

“China urge encarecidamente a la parte canadiense a que libere de inmediato a la persona detenida y proteja seriamente sus derechos legítimos; de lo contrario, Canadá debe aceptar su responsabilidad por las graves consecuencias causadas”, señala el comunicado.

La cancillería china calificó la detención como “extremadamente desagradable”, añadiendo que “ignora la ley” y que tiene todos los visos de “causar daños” a las relaciones chinocanadienses.

Mientras, un editorial del oficial Diario del Pueblo señalaba hoy que la parte canadiense debe darse cuenta “claramente” de que “no hay vaguedades” entre la justicia y la arbitrariedad.

“La parte canadiense debe corregir sus errores y parar inmediatamente esta infracción sobre los derechos e intereses legítimos de un ciudadano chino. Debe dar al pueblo chino una respuesta correcta y que pueda evitar pagar un precio elevado”, apunta el rotativo.

Meng fue arrestada por las autoridades canadienses en Vancouver el pasado 1 de diciembre a petición de Estados Unidos, que ha solicitado su extradición para hacer frente a acusaciones de fraude para violar las sanciones impuestas por Washington a Irán.

Las autoridades estadounidenses alegaron que Huawei había utilizado a la empresa SkyCom para violar las sanciones, por lo que solicitó a Canadá el arresto y extradición de la directora financiera, que había llegado a Vancouver procedente de Hong Kong y se disponía a volar a México cuando fue arrestada.

También la agencia oficial de noticias Xinhua se unió hoy a la ofensiva china para liberar a Meng con un editorial en el que condena el arresto y critica al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

“Según las palabras del líder canadiense, sabía sobre la detención de antemano”, indicó Xinhua, refiriéndose al hecho de que Trudeau, a quien no menciona directamente, tenía conocimiento previo de la intención de arrestar a Meng.

Trudeau lo sabía “pero no notificó a la parte china”, con lo que “dejó que sucediera algo tan desagradable”, ayudando al “comportamiento hegemónico unilateral” de la parte estadounidense, lo que “ha herido los sentimientos de los chinos”, acusa la agencia.

La condena conjunta de la Cancillería y los medios oficiales chinos “inusual”, según un artículo hoy del periódico South China Morning Post que subraya “la seriedad” con la que Pekín se está tomando el caso y su determinación de liberar a Meng.

Aunque China no ha especificado qué acciones tomaría contra Canadá, ese rotativo hongkonés apunta a algunas posibles medidas de represalia, que van desde la congelación de los intercambios diplomáticos hasta la suspensión del comercio, las cuales pondrían ponerse en marcha si finalmente Meng es extraditada a Estados Unidos.

“China tiene la preocupación de que en el futuro sus personalidades más destacadas sean vistas como una amenaza” y quiere mostrar que puede protegerlos”, dice en declaraciones a ese periódico Shi Yinhong, director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad del Pueblo y asesor del Consejo de Estado.

Sin embargo, el analista apunta que China no quiere asustar a los países más avanzados en un momento en el que busca mejorar sus relaciones con el exterior tras el estallido este año de las tensiones comerciales y políticas entre Washington y Pekín.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus principales asesores económicos declararon recientemente que el caso no afectará al reinicio de la negociación comercial, acordada por el primero y su homólogo chino, Xi Jinping, en la pasada cumbre del G20 (países desarrollados y emergentes).

Mientras, Huawei aseguró el viernes que la compañía tiene “toda la confianza” de que los sistemas legales de Canadá y EEUU “llegarán a la conclusión correcta”, recalcando que la tecnológica “cumple con todas las leyes aplicables”.

Meng compareció el viernes ante un tribunal canadiense para solicitar su libertad bajo fianza, mientras la Justicia del país norteamericano decide si aprueba su extradición a EEUU, donde es acusada de fraude para evadir las sanciones contra Irán.

Durante una vista celebrada en el Tribunal Supremo de Columbia Británica en Vancouver, la fiscalía canadiense se opuso a la concesión de la libertad bajo fianza al considerar que Meng, de 46 años de edad e hija del fundador del fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei, puede huir del país.

La fiscalía canadiense defendió mantenerla bajo arresto hasta que se decida si es extraditada a Estados Unidos., puesto que la ciudadana china ya no reside en Canadá, aunque tiene propiedades en Vancouver y pasa varias semanas al año en el país.

Jesús Centeno