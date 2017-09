Canadá dice que no va a aceptar a los hondureños que expulse EE.UU.

By La Jornada Canada on September 6, 2017

Canadá se apresuró hoy a desmentir que está considerando aceptar hondureños que residen en Estados Unidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y que en enero de 2018 podrían ser expulsados por Washington.



Una portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugio y Ciudadanía de Canadá declaró a Efe que informaciones aparecidas en las últimas horas en medios de comunicación hondureños en las que se señalaban que Ottawa está pensando en acoger a los hondureños son “falsas”.

“El Gobierno de Canadá no tiene un programa especial para otorgar refugio a individuos que están en la actualidad en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) u bajo otro programa”, afirmó la portavoz canadiense.

“TPS en Estados Unidos no otorga el mismo estado en Canadá. Cualquier afirmación de que el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos se aplicaría en Canadá es falsa”, añadió la fuente.La portavoz gubernamental también criticó a las organizaciones que pueden estar difundiendo información falsa sobre la posibilidad de que los hondureños del TPS puedan solicitar asilo en Canadá.

“El Gobierno de Canadá está comprometido a una migración ordenada, lo que incluye proteger a los refugiados genuinos que tengan un miedo justificado de persecución. Queremos que se sepa que hay individuos y organizaciones que pueden estar proporcionando información falsa o errónea sobre la petición de asilo en Canadá”, agregó.

Canadá ya se ha enfrentado a una campaña de desinformación similar entre ciudadanos haitianos que residen en Estados Unidos bajo el TPS otorgado tras el devastador terremoto que asoló el país caribeño en 2010.

Tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de cancelar el TPS para los cerca de 60.000 haitianos que están acogidos al programa, en las últimas semanas, miles de personas, muchas de ellas haitianos, han cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y Canadá para solicitar asilo en Canadá.

Según los datos ofrecidos a mediados de agosto por las autoridades canadienses, en los 15 primeros días del mes, 3.800 entraron ilegalmente en Canadá procedentes de Estados Unidos a través de la frontera en la provincia de Quebec.

En julio, la cifra había sido de 2.996 personas.

El aluvión de solicitantes de asilo ha colapsado el sistema de refugio de Quebec y ha puesto en aprieto a las autoridades canadienses, que quieren mantener las puertas abiertas a refugiados pero que se enfrentan a la posibilidad de que decenas de miles de personas entren ilegalmente en el país.

Altos funcionarios canadienses han viajado en las últimas semanas a Miami y otras ciudades estadounidenses para contrarrestar las informaciones falsas que la comunidad haitiana ha recibido sobre las posibilidades de recibir asilo en Canadá.

En el caso concreto de los hondureños, unas 60.000 personas están acogidas al TPS. Pero el periodo de validez del programa termina el próximo 5 de enero de 2018. A partir de esa fecha, si Washington no renueva el programa, los hondureños podrían ser expulsados del país.

Este miércoles, en declaraciones al periódico hondureño La Prensa, el presidente de la Asociación Francisco Morazán, Francisco Portillo, declaró que funcionarios de la embajada canadiense en Honduras le habían comunicado que Canadá tenía interés en “acoger a los hondureños” del TPS.

“He sido llamado por la embajada de Canadá preguntándome acerca de los hondureños que tienen el TPS, a quienes se les puede presentar la oportunidad de que en caso de tener problemas en Estados Unidos pueden viajar a Canadá”, declaró Morazán.

Pero la portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugio y Ciudadanía dijo a Efe que “esas informaciones son totalmente falsas. En ningún momento Canadá está considerando un tratamiento especial para los hondureños del TPS”.

Vilma Filici, consultora de inmigración en Toronto, declaró a Efe que, aunque el número de consultas de centroamericanos que residen en Estados Unidos sobre las posibilidades de emigrar a Canadá se han multiplicado en los últimos meses, no ha detectado un aumento del interés entre los hondureños en particular en las últimas horas.

Según el portavoz de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), Nicholas Dorion, de las 21.695 solicitudes de refugio que ha recibido Canadá de enero a agosto de este año, sólo 147 han sido efectuadas por ciudadanos hondureños.