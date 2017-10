Boogát: artista mexicano-canadiense promueve álbum nuevo

By La Jornada Canada on October 18, 2017

En este 2017, el artista mexicano-canadiense, Boogát, le suma un peldaño más a su escalera del éxito como artista. San Cristóbal Baile Inn es su tercer álbum y está escrito enteramente en español. El álbum ofrece un sonido más electrónico, infundido con el rap y los sabores del Reggaetón.

Está orientado a la fiesta y te deleita, mientras te acerca más a las raíces de la música latina. ¿Y hablando de raíces, quién es Boogát? Empezando su gira promocional, a comienzo de octubre, el cantautor se tomó un break para dialogar con La Jornada. Aquí, le preguntamos sobre él, cómo ha influido en su carrera la trilogía cultural que cultiva, y cómo ha logrado su sueño.

Para empezar, nos dijo que, a pesar de haber nacido en Canadá, siempre ha viajado al Paraguay y a México para familiarizarse con las raíces de sus progenitores. Por ello, en el 2015 se fue a México por un año —con su esposa, hija e hijo—, donde sus retoños asistieron a la escuela de español.

Boogát nació en la ciudad de Quebec y luego se trasladó a Montreal en 2001. Cantando inicialmente en francés, el artista pasó al español después de ser parte del grupo de música latina “Roberto López Project”. Lanzó su primer álbum en español de larga duración El Dorado Sunset en 2013.

“Crecí escuchando rap y reguetón”, dijo Boogát, quien empezó a cantar a la edad de 15 años y ha ganado dos galardones: un premio Juno en los Junos de 2016, como Mejor Álbum de Música Mundial con “Neo Reconquista” y los premios ADISQ también en el 2016.

Su nuevo álbum fue escrito mientras se encontraba en México, en busca de su propia conexión personal con la cultura de sus padres. Allí, le alegró conectarse con la diáspora de músicos latinos internacionales que se congregan en la metrópoli, convirtiendo a Ciudad México en una de las mejores tarimas de la música latina, no sólo en el país sino en el mundo.

En su tercer álbum (San Cristóbal Baile Inn), Boogát comparte su canción “Sabes Muy Bien”, una colaboración entre Andrés Oddone y Frikstailers. Este es el tercer single del mismo álbum, que lanzó a través de Maisonnette y está disponible en todas las plataformas digitales. Asimismo, el tema una canción romántica y bailable es una carta abierta a la familia, el amor y la amistad – y explora cómo nuestras elecciones definen las formas en que vivimos nuestras vidas.

Otros de sus temas, incluyen a “Mezcalero Feliz”, que se inspira de la bebida Mezcal y sus tradiciones. Proporciona una ventana a la tradición milenaria del estilo de vida Mezcalillero y Mezcolatra. La canción toma prestado y reelabora numerosos refranes folclóricos mexicanos que celebran el Mezcal, mientras que Mezcalero Feliz brilla a través de su interpretación moderna de un estilo de canción generalmente reservado para la música tradicional mexicana. La canción es el segundo sencillo de San Cristóbal Baile Inn, siguiendo a Eres Una Bomba.

¿Curioso sobre San Cristóbal? Éste, con el nombre que bautizó su más reciente álbum, es el patrón de los viajeros y es una celebración de los inmigrantes y los viajeros en general. Además, el repertorio en esa producción es totalmente inédito. Así es que, los fans pueden obtener cualquiera de sus canciones predilectas en digital, como también pueden conocer sus nuevos temas, mientras el artista se detiene en su ciudad durante su la gira actual.

Como artista quien ha tenido que trabajar duro dentro de la música, Boogát les aconseja a los jóvenes músicos a seguir sus sueños con dedicación y disciplina. “Hay mercado para todos y si ves que no va a tener éxito en Canadá, pues vete a otro lugar”, dijo. Sin embargo, reconoce que, si deseas luchar y trabajar en cualquier campo y la música misma, en Canadá podrías contar con el sustentáculo que necesitas. “Hay apoyo que podría obtener hasta del propio gobierno canadiense.”

Desde que empezó su carrera y posteriormente ganó premios que los distinguen como artista, Boogát ha estado de gira sin descansar por países que incluyen al mismo Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, República Checa y España desde entonces. Así que no te lo pierdas mientras podría encontrarse en tu localidad.

Fechas de tour:

Octubre 13: Brooklyn, NY – C’mon Everybody in Bedstuy (Boogát DJ Set)

Noviembre 04: Toronto, ON – El Danforth Music Hall (apertura para Lemon Bucket Orkestra)

Noviembre 10: Ottawa, ON – Mercury Lounge

Noviembre 11: Montreal, QC – Teatro Fairmount (apertura para Lemon Bucket Orkestra)

Noviembre 18: Guadalajara, MX – Festival Sucede (Boogát DJ Set)

Noviembre 24: Sherbrooke, QC – La Pequeña Caja Negra

Noviembre 25: Quebec, QC – Le Cercle