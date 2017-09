Bocaditos de ¡Salud! – Septiembre

By La Jornada Canada on September 20, 2017

Doctora canadiense a favor de un sistema de salud similar en USA:

Una doctora de Toronto desea inyectar el sistema de salud canadiense a Gringolandia. La doctora que ganó la atención internacional por defender vigorosamente la atención de salud canadiense ante un comité del Senado de Estados Unidos en 2014, ha apoyado la propuesta del senador Bernie Sanders por un sistema parecido en los Estados Unidos. La Dra. Danielle Martin, profesora asociada de la Universidad de Toronto, izó su tarjeta de salud verde de Ontario ante la multitud, en un reciente evento de Sanders para explicar que, cuando fue al hospital para dar a luz a su hija, nadie le preguntó por dinero. “Sólo le presenté esta tarjeta, mi tarjeta de salud canadiense, eso fue todo”, dijo Martin.

Medicamento para la sobredosis en Quebec:

Un medicamento utilizado para revertir temporalmente el efecto de las sobredosis con fentanilo se ofrecerá gratuitamente en las farmacias de Quebec. La provincia seguirá el ejemplo de Ontario, British Columbia, Alberta, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo al ofrecer la naloxona, el cual salvará vidas sin necesidad de receta médica. Se trata de un intento de frenar un verdadero problema tras el creciente número de casos de sobredosis en Quebec. Los policías también podrán llevar kits y administrar la droga a las personas víctimas de una sobredosis. Aproximadamente, el 90 por ciento de los paramédicos de Quebec han recibido capacitación sobre la administración de la medicación.

Un poquito de grasa no es tan mal para la salud:

Contrario a la mayoría de los consejos dietéticos que tú has escuchado durante décadas, consumir cantidades moderadas de grasa parece reducir el riesgo de muerte prematura, según un estudio. La investigación que involucró a más de 135.000 personas en los cinco continentes ha demostrado que el consumo de grasa que representa aproximadamente el 35 por ciento de la ingesta calórica diaria se asoció con un menor riesgo de muerte, en comparación con las ingestas de grasa más baja. Los investigadores también encontraron que las grasas dietéticas, incluidas las grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas, no están asociadas con enfermedades cardiovasculares mayores ni con un mayor riesgo de ataques cardíacos. En general, el estudio mostró que evitar una dieta alta en carbohidratos y consumir una cantidad moderada de grasa, junto con frutas y verduras, puede reducir el riesgo de muerte prematura.

¿No puede vivir sin un cafecito por la mañana?:

Johann Sebastián Bach dijo El buen café endulzado, delicioso es más que mil besos, dulce sabe cuál vino moscatel, ¡café, sí, es café lo que quiero! Y quien deseare darme a saborear una exquisita bebida, venga a ofrecerme una taza de café. Una pequeña taza de café por la mañana, es más que una tradición; es una necesidad. Sin embargo, según un nuevo estudio, si está tratando de reducir el azúcar, su taza de mañana podría estar haciéndolo más difícil. De acuerdo con los investigadores, la cafeína temporalmente afecta las papilas gustativas y hace que la comida y la bebida parezcan menos dulces. Ya se sabe que la cafeína tiene un poderoso efecto sobre los receptores de adenosina, que promueven la relajación y la somnolencia. Muchos estudios recientes han demostrado que los receptores de adenosina están presentes en las células gustativas sensibles de los ratones, la nueva investigación, llevada a cabo por la Universidad de Cornell, se propuso comprobar si la cafeína también puede tener un efecto sobre las papilas gustativas de los seres humanos.

Los niños en la escuela no consumen una dieta adecuada:

Los hábitos dietéticos de los niños en la escuela están calificados como una F – para fallo. Ello según una nueva investigación de la universidad de British Columbia. Los investigadores encontraron que la ingesta de alimentos menos nutritivos, como las bebidas azucaradas, dulces y bocadillos salados, aumentaron durante las horas escolares. Los estudiantes consumieron un 20% menos de productos lácteos durante las horas escolares, lo que condujo a un menor consumo de vitaminas A, D y B12 y calcio. Los niños tampoco comen suficientes frutas y verduras mientras están en la escuela, según el análisis.

El ejercicio durante el embarazo es beneficioso:

Un nuevo estudio español está animando a las mujeres a hacer ejercicio durante el embarazo, después de encontrar que el entrenamiento puede tener claras ventajas para la madre y el bebé. Aunque antes existían algunas dudas sobre si las mujeres pueden hacer ejercicio con seguridad durante el embarazo, el nuevo estudio espera aliviar cualquier preocupación después de revisar estudios previos y metaanálisis que juntos estudiaron a miles de mujeres. Tras la investigación de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), quedó evidenciado que, el porcentaje de mujeres que cumplen con las recomendaciones para el ejercicio durante el embarazo es muy bajo. Esto se debe en parte a la incertidumbre sobre qué tipo de ejercicio debe ser recomendado y cuál debe ser evitado. El equipo encontró que existe una fuerte evidencia científica de que mantener un ejercicio moderado durante el embarazo no sólo es seguro, sino también beneficioso tanto para la madre como para el bebé.

Luna de miel interrumpida por la pérdida de un loro llamado Zazu:

Muchas veces, la salud de la felicidad puede ser interrumpida por un animalito tras las nupcias. Recientemente, los recién casados Kat y Mitch Dlot, residentes de Winnipeg, cancelaron su luna de miel a Italia para quedarse en casa y buscar a Zazu. ¿A quién? A Zazu, su loro. El pájaro es conocido por hacer sonidos inusuales chasquidos y ladridos y disfruta imitando el sonido de un microondas y vacío. Según la nueva pareja, el loro posee la inteligencia de un niño de cinco años, ya que habla contigo y puede aprender palabras y contexto. Ellos, quienes planeaban irse a Italia tras cortar la torta y a mediados de septiembre, piden a los lugareños que mantengan sus oídos y ojos libres para Zazu. En una coincidencia extraña, dos otros loros fueron reportados desaparecidos en Winnipeg cerca desde el comienzo del mes.

La pobre higiene puede ser contraproducente para el amor:

¿Cuándo fue la última vez que viste lo que pensaba era tu pareja ideal y todo cambió en fracciones de segundos? A veces, tras una inspección más cercana, no se impresionaron contigo. ¡Y cómo culpar a la chica! Tú hueles huele como una cruz. Se trata de tu olor corporal, el alcohol, tus mocos en la nariz y cuando abrió la boca pensaste que te ibas desmayar. Sus dientes no estaban tan limpios, y tu mal aliento era tan horrible como tiburón podrido. ¡Qué problema! Tus pobres hábitos de higiene personal dejan mucho que decir de ti.

¿Qué tipo de cosas son importantes?

Tomas una ducha diaria, incluso dos si es necesario; andas con una buena colonia encima, claro ello no reemplaza el agua y el jabón. De igual modo, usas desodorante y vuelves a aplicártelo si es necesario; limpia tus orejas y tus ojos; asegúrate de que no tenga nada colgando en tu nariz. Nada es tan importante como cepillarte los dientes al menos una vez al día. ¡Mentas! Ten algunas mentas a la mano para aquellos momentos en que vas a hablar con alguien. Además, lávate las manos a menudo, especialmente después de ir al baño, usas ropa limpia y asegúrate de que tus uñas estén limpias y mantenidas. ¡He aquí lo más importante!: Si estás esperando algunas actividades extra curriculares, entonces asegúrate de que el lugar que le gustaría más atención está limpio y huele atractivo. De lo contrario, si después de hacer todo esto todavía te rechazan, sal corriendo y desaparécete, porque no te quieren o tú no le gusta.

Por Dalbert Sánchez