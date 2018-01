Aumente la Vida de su Auto, Alejandro le Dice Como

By La Jornada Canada on January 11, 2018

No es secreto que la sal puesta en los caminos canadienses puede dañar de forma considerable nuestro vehículo. ¿El motivo? La sal se queda acumulada en la carrocería, y dado a su poder corrosivo, si no se le da un tratamiento preventive, puede dañar el chasis como las partes mecánicas del coche como la supensión, líneas de freno, el sistema de escape y demás.

Conversamos con Alejandro Negrete, oriundo de Méico y quien es actualment el supervisor de compras y responsable de todos los aspectos de la operación diaria del taller Krown ubicado en Hyde Park, London. Como supervisor, Alejandro tiene la responsabilidad de inspeccionar los entrenamientos hacia los nuevos empleados para garantizar que se haga un trabajo lo más completo posible que ellos estén capacitados en todos los requisitos de salud y seguridad del taller Krown, para garantizar la seguridad y el bienestar de clientes y empleados. Alejandro ha trabajdo en la industria automotriz por más de 13 años haciendo hermeticidad, capa inferior y detalles. Aquí la entrevista con Alejandro Negrete.

¿Qué es Krown y cómo funciona?

Krown Rust Control es una empresa 100% canadiense con sede en Ontario. Krown comenzó en el negocio en 1986 con 29 distribuidores. Hemos crecido constantemente a lo largo de los años, por lo que hoy somos un Co-op Dealer de 235 dealers, coast-to-coast en Canadá con 100 distribuidores adicionales ubicados en los Estados Unidos y que se están extendiendo por toda Europa. Krown es fabricante de su propio producto Rust Control, que los concesionarios Krown aplican a vehículos para reducir o incluso prevenir la corrosión y el óxido.

El producto Krown Rust Inhibitor se describe mejor como “químico”. No es “aceite” como tal. Por lo tanto, podemos rociarlo en un día lluvioso. Podemos lavar con fuerza un vehículo debajo para quitar la nieve, el hielo y la suciedad, y rociar el vehículo de inmediato. El producto eliminará la humedad del metal al contacto. Se adherirá al metal y no se eliminará después con agua o jabones. No es soluble en agua. Es un tipo de producto de “película oleosa” que desplaza y repele la humedad, la mayor causa de corrosión del metal. Es un fluido penetrante diseñado en un laboratorio para penetrar en las costuras y hendiduras, mover el agua del metal, deslizarse en áreas estrechas para tratar el metal en áreas ocultas y al mismo tiempo, lubricar las piezas móviles, tratar las conexiones eléctricas y los interruptores eléctricos. y mantener las cosas eléctricas funcionando.

El producto Krown es totalmente ecológico. No dañará el medio ambiente, no dañará el asfalto o el concreto. Es seguro de usar en todas las partes electrónicas y eléctricas del vehículo. No dañará nada eléctrico. No anulará NINGUNA garantía del fabricante. No tiene solventes o sustancias químicas agresivas de ningún tipo y no hay nada de naturaleza causante de cáncer en el producto. Es una de las mejores cosas que puede hacer por su vehículo.

¿Hay un “mejor” momento del año para rociar su vehículo?

Si su vehículo no ha sido rociado antes, ahora en el invierno es el mejor momento para rociarlo. Dado que la mayoría de los expertos coinciden en que la corrosión tiene lugar en los vehículos en la primavera y principios del verano, Spring es considerado entre los expertos en el campo como el mejor momento para rociar su vehículo. 20-40% más de corrosión tiene lugar en primavera y principios del verano. Esto se debe a un aumento de la humedad en el aire en primavera combinado con temperaturas más cálidas que juegan un rol importante en la activación de la sal del invierno y hace que la sal se vuelva más activa en el metal y aumenta el daño sal y humedad hacer. El calor es un factor importante en la formación de óxido en el metal.

No hay nada incorrecto en rociar un vehículo en cualquier época del año. Krown es bueno por un año, independientemente de la época del año en que se rocíe e independientemente de las condiciones climáticas en el momento en que se aplica. Se puede aplicar en cualquier temporada y cualquier condición climática. Pero en términos generales, si hay una “mejor” época del año para rociar su vehículo sería en primavera y comienzos del verano.

¿Qué diferencia a Krown de otros productos en el mercado para la protección contra la oxidación?

Krown es un fabricante. Fabricamos y mezclamos nuestro producto en nuestra oficina central, mientras que la mayoría de nuestros competidores compran un producto fabricado por otra persona y ganan dinero aplicándolo a los vehículos. Entonces, sabemos qué hay en nuestro producto y tenemos mucho más control sobre la consistencia del producto que rociamos.

Krown es un producto de “película oleosa” diseñado para lubricar piezas móviles como cables de freno, varillas, pestillos de la capucha, cerraduras de las puertas, cerraduras de la tapa del maletero, bisagras de las puertas, etc. Queremos rociar esas cosas en su automóvil. Usando Krown una vez al año en su vehículo, sería muy raro tener una puerta atascada o congelada en invierno. Eso es porque Krown desplaza cualquier humedad presente sin dejar nada que congele.

La mayoría de los productos utilizados como inhibidores de herrumbre son una combinación de aceite y cera o alquitrán y no se arrastran para entrar en las costuras y grietas. No desplazan la humedad. Tienden a espesarse cuando hace frío. Por lo tanto, no puede rociar esos tipos de productos en piezas móviles como cables de freno y cerraduras de puertas porque tenderán a espesarse.

Para mayor del sistema Krown, se puede contactar a Alejandro al 519-473-0030 o vistarle en el 1930 Mallard Rd.

©LaJornadaCanada