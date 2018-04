Aumenta a 16 el número de muertos en el accidente de un equipo canadiense de hockey

By La Jornada Canada on April 12, 2018

La preparadora física del equipo juvenil Broncos, de hockey sobre hielo, de la localidad canadiense de Humboldt, murió hoy a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente de tráfico en que murieron otros 15 integrantes del equipo.



Dayna Brons, de 25 años, murió en un hospital de la localidad de Saskatoon, según anunció la familia. El accidente se produjo el pasado viernes cuando el autobús que transportaba a los jugadores y personal de los Broncos de Humboldt, una localidad de unos 6.000 habitantes a 2.800 kilómetros al noroeste de Toronto, chocó con un camión.

El impacto destrozó la mitad delantera del autobús y provocó la muerte instantánea de 14 personas: 11 jugadores, el entrenador del equipo, un empleado de los Broncos y el conductor del autobús.

Además, los restantes 15 ocupantes del autobús resultaron heridos en la cuatro de ellos de extrema gravedad.

Uno de los jugadores lesionados murió el sábado, lo que había elevado entonces a 15 el número de fallecidos.

La Policía Montada canadiense, que investiga el accidente, ha señalado que les llevará tiempo procesar todas las pruebas y determinar cómo se produjo el accidente.

Pero hoy, el padre de uno de los jugadores fallecidos y que el día del accidente seguía al autobús de los Broncos en su vehículo particular con otro padre para presenciar el quinto partido de las finales de la liga regional, declaró que el camión se saltó una señal de Stop.

Según declaró Scott Thomas a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, cuando llegó al lugar del accidente, poco después de la colisión, la escena era caótica con vehículos de Policía y ambulancias concentrándose en los restos del autobús.

Thomas añadió que un agente de Policía que les atendió en el lugar les dijo que el conductor del camión no había visto la señal de Stop porque había sido deslumbrado por el sol.

El conductor, cuya identidad no ha sido revelada pero que tiene 30 años de edad, resultó ileso y fue detenido brevemente tras el accidente.

Pero poco después fue liberado y según las autoridades canadienses, está recibiendo tratamiento psicológico.efe