América cierra 2018 con grandes e inesperados cambios en el mapa político

By La Jornada Canada on December 13, 2018

El calendario electoral y político de América en 2018 dejó grandes cambios en la región, entre los que destacan la elección del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en México, el ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil y la llegada de Miguel Díaz-Canel a Cuba luego de casi 6 décadas de castrismo.



López Obrador, elegido en julio, y Bolsonaro, en octubre, tienen en común que llegaron a la Presidencia de sus países por el descontento con la economía, la corrupción y la violencia, fenómenos muy presentes en los dos grandes países latinoamericanos.

López Obrador asumió el 1 de diciembre con la promesa de un gobierno austero, dando prioridad a la política interna. Sobre las relaciones de México con el exterior señaló que espera tener buenos nexos tanto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, como con el de Venezuela, Nicolás Maduro.

Precisamente, esa dualidad es la que ha creado incertidumbre en el plano internacional, ya que México fue uno de los que lideró las presiones contra el Gobierno de Maduro por la crisis en ese país que ha causado el éxodo de miles de venezolanos.

El caso del ultraderechista Bolsonaro genera aún más incertidumbre en lo referido al Mercosur, que integra Brasil junto a Argentina, Paraguay y Uruguay. El presidente electo, que asumirá el cargo el 1 de enero, ya dejó claro que ese bloque comercial no será una prioridad para su Gobierno.

Además, el nombramiento de Ernesto Araújo como futuro canciller de Brasil preocupa a sus vecinos por sus posiciones contra lo que llama “globalismo” y su defensa del nacionalismo.

Otro relevo histórico fue la elección de Díaz-Canel como presidente de Cuba, el 19 de abril, después de casi seis décadas de que los hermanos Fidel y Raúl Castro dirigieran la isla.

Ese cambio de gobierno fue visto como una oportunidad de una transición en Cuba, sin embargo, en sus primeras palabras como presidente, Díaz-Canel aseguró que Raúl Castro “encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación” y garantizó que dará “continuidad a la Revolución cubana”.

La carrera electoral arrancó este año en Costa Rica, cuando en abril resultó ganador el izquierdista Carlos Alvarado; en el mismo mes le siguió Paraguay con el derechista Mario Abdo Benítez, y en junio Colombia eligió al derechista Iván Duque.

El 20 de mayo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido en unos comicios en los que no se presentó la mayoría de la oposición por estar inhabilitados, presos o por considerar que no existían garantías para un proceso electoral justo.

Venezuela sigue sin duda en el centro del debate de toda la política regional, la crisis que atraviesa ese país y sus relaciones han marcado de alguna manera las decisiones de los gobiernos de América, en las que incluso Trump ha insinuado que debe haber más “presión” para que haya un cambio en el país.

Así, en los últimos tres años el continente ha dado un giro hacia la centro-derecha, donde la excepción este año fue el cambio en México.

Para el próximo año están previstas las elecciones presidenciales en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri ya ha dado muestras de buscar la reelección; y en Bolivia, Evo Morales fue habilitado para postularse de nuevo, lo que ha generado fuertes protestas en el país tanto de opositores como de sectores que hasta ahora lo apoyaban.

También tienen una cita con las urnas Guatemala, El Salvador y Uruguay, donde se prevé que dominarán los partidos en el Gobierno.

Estados Unidos estará también en el radar con la precampaña para las elecciones presidenciales de 2020 en las que Trump buscará la reelección, que ya tuvo una primera medición en las urnas con los comicios legislativos en los que los republicanos se quedaron con el dominio del Senado y los demócratas con la Cámara de Representantes.