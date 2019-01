Abogado del Chapo dice que su capital debe quedarse en México y no en EE.UU.

By La Jornada Canada on January 13, 2019

El dinero de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, “sea el que sea” debe permanecer en México, al igual que el narcotraficante mexicano tiene que ser juzgado en su país tras una extradición ilegal a EE.UU., reclamó uno de sus supuestos abogados, José Luis González Meza.



“El capital que el tenga (el Chapo) no debe quedar en manos de Estados Unidos, fue dinero generado en México; están esperando que con ese dinero se construya el muro”, dijo González Meza durante una manifestación en defensa de los derechos humanos en Ciudad de México.

“Te queremos Chapo” o “Los jóvenes te apoyamos” son algunas de las frases que se pudieron leer durante este evento en el que se reunieron varias decenas de personas frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que tenía como finalidad solicitar una reunión con el canciller de México, Marcelo Ebrard.

González Meza, quien encabezó la manifestación, se dirigió a los medios para explicar que quieren reunirse con Ebrard para reclamar el regreso del Chapo a México debido a la “ilegal entrega que hizo Peña Nieto” a EE.UU.

Actualmente, según el abogado, existen tres amparos vigentes que respaldarían la idea de que el narcotraficante no puede ser juzgado en Nueva York, donde se está desarrollando actualmente su juicio, sino que tiene que recibir sentencia en México o, “en todo caso, en California o Texas”.

González Meza acusó al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto de haber entregado al Chapo en Nueva York y dijo tener pruebas de que recibió por ello “varios cientos de millones de dólares”.

“Las tenemos (pruebas documentales y testimoniales) en cajas de seguridad en EE.UU. y México, en cuanto se nombre un fiscal general, acudiremos a presentarlas”, aseguró.

Asimismo, los presentes acusaron a Peña Nieto de haber permitido y autorizado la vulneración de los derechos humanos del Chapo e incluso una “brutal tortura durante más de un año” pero el abogado dijo tener “mucha confianza en (el actual presidente mexicano, Andrés Manuel) López Obrador”.

Mediante un documento presentado hoy en la SRE, los supuestos abogados del Chapo en México solicitan a Ebrard que se “atienda al desamparo” en el que dejaron al narcotraficante, que se juzguen las vulneraciones a sus derechos humanos anteriores a la extradición y que regrese a México.

El abogado aclaró que saben que el capo de la droga tiene que enfrentar sus procesos en México, “no estamos al margen de eso, somos (México) una democracia”.

Otro de los abogados del narcotraficante añadió que si se acepta la solicitud de que el Chapo regrese a México y se aplica esta “regla de excepción, podría entrar en funcionamiento al siguiente día”.

A pesar de que las puertas de la SRE se encontraban cerradas con cadenas, los abogados y los manifestantes siguieron con su intención de solicitar audiencia con Ebrard la cual, por ahora, todavía no tiene fecha.