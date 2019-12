A Hollywood se le atragantan las secuelas

By La Jornada Canada on November 26, 2019

Solían ser motivo de brindis y banquete de lujo para los estudios en los últimos años, pero Hollywood se ha atragantado en 2019 con varias secuelas de elevado caché que se estrellaron en los cines y ensombrecieron el legado de sagas muy populares como “X-Men” o “Terminator”.

Una aclaración necesaria: no es cierto que todas las continuaciones o “remakes” hayan fracasado este año. Ahí están como prueba “Avengers: Endgame” (película más taquillera de la historia con 2.798 millones de dólares), la nueva “The Lion King” (1.656 millones) o “Spider-Man: Far from Home” (1.392 millones), que son las tres cintas con más ingresos en todo el mundo en 2019.

Pero quizá lo curioso de este año es la larga lista de secuelas o reinterpretaciones de películas que han decepcionado cuando se tenían o bien por un fenómeno potencial en taquilla o, al menos, como una apuesta segura.

Estas son algunas de ellas:

“DARK PHOENIX”: EL AMARGO FIN DE “X-MEN” EN FOX

Presupuesto (aproximado y sin contar publicidad): 200 millones de dólares.

Recaudación: 252 millones.

20th Century Fox aspiraba con “Dark Phoenix” a despedirse de “X-Men” por todo lo alto antes de integrarse en Disney, pero el final resultó de lo más amargo con la película menos taquillera de la saga.

Y eso que tenía argumentos para triunfar. Sophie Turner, lanzada por “Game of Thrones”, lideraba un brillante elenco donde también aparecían Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Michael Fassbender y James McAvoy, pero las críticas de la prensa fueron muy malas.

En un gesto que le honra, el director Simon Kinberg asumió los fallos del filme al poco de su estreno: “Claramente es una película que no conectó con el público que no la vio y tampoco conectó lo suficiente con el que sí la vio. Así que la culpa es mía”.

“TERMINATOR: DARK FATE”: EL APOCALIPSIS DEL APOCALIPSIS

Presupuesto: 185 millones de dólares.

Recaudación: 234 millones (todavía en cines).

Regresaba Arnold Schwarzenegger, volvía Linda Hamilton tras casi 30 años fuera de la saga, retornaba James Cameron al menos como productor y guionista… pero todo esto no fue suficiente para que “Terminator: Dark Fate” levantara el vuelo en la que, posiblemente, sea la última entrega de estas cintas apocalípticas.

Las críticas fueron bastante positivas y alababan la mezcla de nostalgia por “Terminator 2: Judgment Day” (1991) con los nuevos talentos de MacKenzie Davis o los hispanos Natalia Reyes y Gabriel Luna. Sin embargo, esta película de Tim Miller no logró enganchar a un público que llevaba ya años mostrando desdén por las nuevas cintas de Terminator.

“CHARLIE’S ANGELS”: EL (PEN)ÚLTIMO TROPIEZO DE 2019

Presupuesto: 48 millones de dólares.

Recaudación: 10,8 millones (aún en cines).

Apenas lleva una semana en la pantalla grande, pero todo apunta a que la nueva “Charlie’s Angels” se unirá a la desafortunada lista de secuelas que tropezaron en 2019, ya que en su estreno en Estados Unidos y Canadá solo pudo ser la tercera película más vista del fin de semana con unos muy escasos 8,3 millones de dólares.

Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska aspiraban a darle nuevos aires a “Charlie’s Angels” con Elizabeth Banks como directora en una cinta que no fue recibida con excesivo entusiasmo por parte de la crítica.

“MEN IN BLACK: INTERNATIONAL”: LA DIFERENCIA DE THOR A LOS ALIENS

Presupuesto: 110 millones de dólares.

Recaudación: 254 millones.

Chris Hemsworth y Tessa Thompson venían de triunfar con envidiable química en “Thor: Ragnarok” (2017), que logró 854 millones de dólares, por lo que reunirlos para recuperar la comedia alienígena de “Men in Black” parecía un plan fabuloso.

La idea no salió del todo bien especialmente si se compara con la primera “Men in Black”, que fue la tercera película más taquillera de 1997 en todo el mundo con 589 millones y solo por detrás de dos gigantes: “Titanic” y “The Lost World: Jurassic Park”.

TERROR, MONSTRUOS Y ANIMACIÓN: DECEPCIONES PARA TODOS

2019 deja secuelas desafortunadas en casi todos los géneros. “Godzilla: King of the Monsters” ingresó 386 millones, pero la saga venía de un éxito como “Kong: Skull Island” (2017) con sus 567 millones. Algo parecido le pasa a “Maleficent: Mistress of Evil”: 460 millones de dólares no parece un mal dato, pero esta cifra se hace pequeña al lado de los 758 millones de “Maleficent” (2014).

“Doctor Sleep” lleva recaudados 54 millones (todavía en cines) que resultan escasos para la esperada continuación de “The Shining” (1980). Y “Rambo: Last Blood”, la nueva “Shaft” y los “remakes” de “Miss Bala” y “Hellboy” tampoco corrieron mejor suerte.

Asimismo, los más pequeños no se ilusionaron en exceso con algunas propuestas importantes del cine animado: “The Secret Life of Pets 2”, con 429 millones, se quedó lejos de los 875 millones de “The Secret Life of Pets” (2016); y “The Lego Movie 2: The Second Part” obtuvo 191 millones frente a los 468 millones de “The Lego Movie” (2014).