<3 beneficios de un régimen basado en plantas>

Existen muchos debates o ideas respecto a cuál es la mejor dieta para los seres humanos: paleo, dieta alta en proteína, dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, dieta vegetariana, etc. Hoy, más que nunca antes, abunda la información sobre dietas, pero hay también más confusión.

Exploremos hoy específicamente los beneficios de un régimen basado en plantas, para que conozcas algunos de sus muchos beneficios.

Mantiene un buen nivel de colesterol y contribuye a la salud cardíaca.

Un gran porcentaje de la población mundial sufre de problemas cardiovasculares. Hay varios factores que contribuyen a estos males. Pero también hay buenas noticias: los estudios revelan que una dieta basada en plantas favorece la reducción de las enfermedades coronarias hasta en un 40 por ciento. Se ha demostrado que un patrón dietético basado en plantas es el único que contribuye a una reversión de las enfermedades coronarias. Puedes comenzar añadiendo más ensaladas en el mediodía y en la cena. A medida que te adaptas a este patrón basado en plantas, puedes añadir nueces, ya que son excelentes para la salud.

Tiene potencial para prevenir la diabetes

Como nutricionista, he trabajado con miles de personas que padecen diabetes tipo 1 y tipo 2. He visto que quienes incorporan más plantas comestibles en su régimen alimenticio tienen un mejor control de su diabetes. Los estudios también han demostrado que las personas con dietas ricas en plantas pueden evitar o controlar la diabetes y vivir mejor; por supuesto, deben también consumir carbohidratos complejos, es decir, no refinados: legumbres, granos enteros, nueces y semillas.2 Estos ayudan a mantener el azúcar en la sangre en niveles normales. Una sopa de frijoles y lentejas combinada con arroz integral, que son ejemplos de carbohidratos saludables, puede ser una comida deliciosa y nutritiva.

Aumenta el consumo de fibra

A menudo atiendo a personas con problemas de defecación y advierto que consumen poca fibra. Uno de los beneficios de la dieta basada en plantas es, precisamente, el aumento en fibra, lo que puede contribuir a regularizar la defecación. También la fibra da sensación de plenitud en el estómago, lo que favorece el control del peso. Además, conforme a resultados de estudios científicos, la fibra puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, muchos cánceres y diabetes.

Si te has propuesto mejorar tu salud, y específicamente disminuir las enfermedades cardiovasculares, controlar la diabetes o aumentar tu consumo de fibra, te insto a que consideres adoptar una dieta basada en plantas. Esta es la dieta más antigua, pues nuestro Creador nos la dio desde el Edén. “Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer” (Génesis 1:29).

Esta puede ser una decisión libre y sabia, ya que, si desde nuestro origen Dios diseñó para nosotros un régimen basado en plantas, este debe ser el mejor para nuestra salud y bienestar.



