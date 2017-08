Santos: la Constituyente es la culminación de la destrucción democrática venezolana

By La Jornada Canada on August 3, 2017

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la Asamblea Constituyente es la “culminación de la destrucción” de la democracia en Venezuela y ratificó que su Gobierno no la reconocerá por tener un origen “espurio” e “ilegal”.



“En los últimos tiempos lo que hemos visto es un deterioro, una destrucción de la democracia en Venezuela”, dijo Santos en una conferencia de prensa con motivo del inicio del último año de su gestión.

A su juicio, la democracia venezolana “la han venido destruyendo poco a poco”.

“Esta Asamblea Constituyente es en cierta forma la culminación de esa destrucción de la democracia en Venezuela”, agregó el jefe de Estado, sobre el mecanismo convocado por el presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva Carta Magna.

Admitió que por eso su Gobierno ha venido “endureciendo” su posición frente a Venezuela, país con el que Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera común.

“Lo dije claramente y creo que la comunidad internacional también, o la mayoría de la comunidad internacional, que esa Constituyente tenía un origen espurio, ilegal, y por consiguiente no podemos reconocer esa Constituyente como una institución válida”, insistió.

Santos advirtió que las decisiones de esa instancia, cuyos integrantes fueron elegidos el pasado domingo en una polémica votación, “no pueden ser reconocidos y no van a ser reconocidos por el Gobierno de Colombia”.

Además, recordó que Venezuela ha sido un tema que ha “mantenido en el radar desde el primer día” de su Gobierno y una “constante” en su agenda, al argumentar que lo que sucede en el país vecino “afecta a todos los colombianos para bien o para mal”.

Señaló que con el Gobierno del presidente Hugo Chávez, quien falleció en marzo de 2013, y el del sucesor de este, Nicolás Maduro, Colombia ha tenido “visiones totalmente opuestas”.

“Pero nos propusimos no cuestionar cada uno (tenía) su propia visión, porque ambos países tenían un origen legal, democrático”, añadió Santos, que recordó que ambos países trabajaron en “causas mayores”, como la paz de Colombia, en alusión al proceso con las FARC.

Venezuela actuó como país acompañante en las negociaciones con las FARC, la principal guerrilla del país, que desembocó en noviembre pasado en la firma de un acuerdo para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado.

Sobre la crisis en la que está sumida Venezuela, que los últimos cuatro meses afronta una ola de protestas que dejan más de un centenar de muertos, Santos aseguró que están haciendo un “seguimiento día tras día, minuto a minuto”.

“Vamos a manejar esa situación con total firmeza y al mismo tiempo con total responsabilidad”, agregó el mandatario, quien hizo votos para que ese país llegue a “una solución pacífica” de sus crisis.