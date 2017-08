“Rolling Stone” dedica su portada al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau

By La Jornada Canada on August 3, 2017

La revista estadounidense “Rolling Stone” dedica la portada de su última edición al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a quien califica como “la estrella del norte” y a quien contrapone a Donald Trump.



“Rolling Stone”, que celebra este año su 50 aniversario como revista dedicada al mundo musical pero que siempre ha prestado atención al mundo de la política, utiliza en su portada una fotografía de Trudeau en su despacho oficial de Ottawa, con corbata pero sin chaqueta, la imagen ya clásica del político canadiense.

La revista, que en 2015 dedicó su portada a Donald Trump, utiliza conceptos prestados de la dialéctica del presidente estadounidense para destacar los contrastes entre los dos mandatarios.

El articulo señala que “Justin Trudeau está intentando Hacer Canadá Grande De Nuevo. Pero está utilizando, digamos métodos diferentes”.

Y para acentuar las diferencias, el autor del artículo señala: “Trudeau me recuerda a Obama mientras me sonríe y escucha con paciencia mi perorata sobre mi esposa canadiense como si de hecho fuese interesante”.

El artículo ha sido rápidamente criticado por su tono elogioso, empezando por el titular de la portada: “¿Por qué no puede ser nuestro presidente?”.

El autor del artículo, el escritor Stephen Rodrick, colocó en su Twitter algunas de las críticas recibidas, incluida una que califica de “estúpida” la portada, y bromeó que “¡no le digan a todos esos canadienses enfadados que me estoy mudando a Vancouver en enero!”.

Pero al menos, el artículo, y la elección de Trudeau como portada de “Rolling Stone”, no se ha ganado de momento las críticas de otro canadiense famoso, el rapero Drake.

En febrero de 2014, Drake, uno de los artistas más famosos de Canadá, se declaró “asqueado” porque “Rolling Stone” decidió retirarle de la portada para dársela al actor Philip Seymour Hoffman, que había muerto de forma inesperada poco antes de publicarse la edición de ese mes.