Bocaditos de ¡Salud! -Julio

By La Jornada Canada on July 19, 2017

La plata es plata: Mientras que muchos canadienses esperan meses para someterse a cirugías médicamente necesarias, los hospitales públicos de todo el país rutinariamente proporcionan espacio para operaciones cosméticas, pagadas privadamente. Esto revela una encuesta. Cirujanos y hospitales confirman que, las mejoras en los senos (implantes de mamas), trabajos de la nariz y otros procedimientos estéticos se llevan a cabo durante las horas diurnas – empleando las mismas instalaciones y el personal de apoyo utilizado para las derivaciones cardiacas o trasplantes de hígado. Así es que, mientras que usted tiene que esperar por ciertas intervenciones médicas, las salas están siendo usadas para ofrecer servicio médico privado a quien les paga. ¡Nos jodimos!

¿De dónde viene su niño?: Decenas de mujeres podrían haber quedado embarazadas con un niño extraño después de que una clínica holandesa mezclara lotes de esperma durante el tratamiento de fertilidad. Unas casi 30 mujeres sometidas a tratamiento de fertilización in vitro podrían haber sido afectadas por el error de procedimiento entre abril de 2015 y noviembre de 2016, admitió un centro médico universitario de Utrecht. Durante la fertilización, los espermatozoides de una pareja de tratamiento pueden haber terminado con las células de huevo de otras 26 parejas. ¿De quién es el pelao?

Vancuverianos agilizando su muerte: Dos por ciento de los individuos que murieron en la isla de Vancouver eligieron las muertes médicamente asistidas. Así se registró en los primeros seis meses después de que se hizo legal el deseo de morir antes de tiempo. Los datos recolectados para el período de junio a diciembre de 2016 muestran que hubo 72 muertes médicamente asistidas en pacientes de 49 a 96 años, según un informe. Los pacientes, quienes padecían de enfermedades terminales, estaban equilibrados en términos de género. De los 72 casos, 37 eran varones y 35 eran mujeres.

Déjate tu pelusa natural: El vello de los labios mayores tiene una función de almohadillado y protección frente al roce, la fricción de ropa interior o al realizar deporte. Esto es fundamental. Así es que, las depilaciones brasileñas y otras formas extremas de arreglarse, la eliminación fastidiosa de todo el vello púbico, se asocia con un riesgo casi cuatro veces mayor de contraer una infección de transmisión sexual, según un nuevo estudio. No te obsesione con la depilación, afeitar o recortar tu vello púbico. Es riesgoso y te hace vulnerable en particular para contraer herpes y el virus del papiloma humano, una de las enfermedades transmitidas sexualmente más comunes en Canadá. No importa si tienes pelo o no, muchas veces, afeitarse no soluciona el problema. ¡Dios bendiga lo que Dios nos dio!

La quimioterapia podría empeorar el cáncer: La quimioterapia podría hacer que el cáncer se disemine y permita que surjan tumores más agresivos, según un estudio estadounidense. Los investigadores estudiaron el impacto de las drogas en los pacientes con cáncer de mama y encontraron que la medicación aumenta la probabilidad de que las células cancerosas emigren a otras partes del cuerpo, donde son casi siempre letales. Decenas de miles de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en Canadá cada año y miles morirán de su enfermedad.

¿Qué hacen los hombres después del coito?: Es una cosa hermosa hacer el amor con alguien. Es hermoso mirarse a los ojos profundamente, oírse confesar lo que sienten ambos. Pero si alguna vez has estado con “Mr. te amo durante el sexo” sabrás que, en cuanto al calor de las cobijas, el hombre sólo se preocupa por su bienestar. Según una encuesta, un hombre demuestra sus verdaderos sentimientos después de hacer el amor y no antes, ni mucho menos durante. Es posible que te profese amor, lealtad, más encuentros, más sexo y así por el estilo. Pero específicamente qué hacen muchos hombres después del coito: Chequean el celular; no limpian ni ayudan a limpiar; piden una retroalimentación, ¿Cómo estuvo, te gustó, no me di cuenta si cruzaste el río, etc.?; si la chica no vive ahí le dice que se vaya; ¡Miércoles! Terminé demasiado rápido; mi amor, creo que cometimos un error. ¿Y tú que haces después del sexo? ¡Te digo después!