“La Colonia de Sueños no Repetidos” trae la historia de Newfoundland a la vida en el escenario

By La Jornada Canada on April 2, 2017

Excelente puesta en escena en el Grand Theatre en la ciduad de London. “The Colony of Unrequited Dreams” la historia épica del primer ministro de Newfoundland, Joseph Smallwood, mientras impulsa a ésta Provincia a la Confederación canadiense.

Photo credit: Timothy Richard.

Queremos suponer que esta obra, el Grand Theatre la trajo a la Ciudad de los Bosques bien sabiendo que sería el espectáculo ideal para conmemorar los 150 años de Canadá. Antes de llegar a London, el reparto acababa de terminar una carrera muy exitosa en el Centro Nacional de Artes de Ottawa.

Entre la audiencia, varios comentaron “La Colonia de Unrequited Dreams” es un libro favorito para muchos, por lo que muchos asistentes entre la audiencia ya conocían bien la historia. Si nunca lo ha leído, les animamos a no dejarse llevar por la etiqueta de “drama histórico” y es casi seguro que querrán saber mas de la historia después de dejar el teatro.

Esta obra es una batalla juguetona y feroz de palabras. Es realmente un juego sobre personajes que manejan el lenguaje y el ingenio. Un fascinante juego intelectual y asu vez muy divertido. La Colonia de Unrequited Dreams se presentó del 21 de marzo al 8 de abril en el Grand Theatre. La próxima puesta en escena es “Colours in the Storm” el musical. Visite www.grandtheatre.com o llame al 519.672.8800 para reservar entradas.