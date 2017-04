HRW pide presionar a Maduro ante la crisis humanitaria que traspasa fronteras

By La Jornada Canada on April 20, 2017

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los Gobiernos de Latinoamérica que presionen al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que acepte y atienda la “crisis humanitaria” de su país, que está provocando un “éxodo” de venezolanos a otras naciones de la región y a España.



“Que los Gobiernos de América Latina coloquen la crisis en Venezuela como asunto prioritario de política exterior es indispensable para abordar un problema que ya está teniendo consecuencias fuera de sus fronteras”, dijo hoy José Miguel Vivanco, director para América de HRW, en una rueda de prensa en Washington.

La organización presentó hoy un informe sobre la emigración venezolana a Brasil que revela que, desde 2014, se ha quintuplicado, sobre todo en el estado brasileño de Roraima (norte), y “colapsa” ya los servicios sanitarios y el sistema de peticiones de asilo.

“Hay un incremento notable del número de venezolanos que huyen fundamentalmente por razones de tipo humanitario, buscando alimentos y medicinas que no están disponibles en Venezuela”, indicó Vivanco.

Pero también, apuntó, “muchos huyen por la inseguridad en Venezuela, por los altos índices de criminalidad” y por “los abusos a diario de agentes del Estado” con “la impunidad como norma”.

Vivanco consideró que “el éxodo de venezolanos” es una situación “absolutamente única en América Latina” porque “no hay, aparte de Cuba, un ejemplo similar de nacionales que huyan con lo puesto buscando asistencia en otras fronteras”, aunque “hay otros países con dificultades” pero “por número” no es equiparable.

“Lo más grave de todo es que el Gobierno de Maduro, para no reconocer el fracaso absoluto del régimen, prefiere negar la crisis, lo cual resulta criminal”, sostuvo.

Vivanco consideró que “el único culpable” de esa crisis es Maduro, pero el presidente venezolano se escuda en que la escasez de medicinas y alimentos “es producto de una supuesta conspiración internacional”.

Sin embargo, recordó el experto, hay dependencias de la ONU que cuentan con recursos para asistir a Venezuela, pero para ello necesitan el consentimiento del Gobierno y que reconozca la crisis.

“No lo acepta por razones ideológicas y prefiere mantener la negación de la realidad que viven”, apuntó Vivanco.

HRW elaboró su informe publicado hoy sobre la emigración venezolana en Brasil a partir de un trabajo de campo con entrevistas a más de 100 personas, la mayoría venezolanos que viven en el estado brasileño de Roraima, pero también autoridades federales y locales de Brasil.

La organización planea hacer estudios similares en otros países vecinos, como Colombia, donde “muy probablemente” llevarán a cabo otra investigación en los próximos meses.

Hasta entonces, manejan las cifras oficiales de un nutrido grupo de países donde ha aumentado desde 2014 el número de venezolanos que solicitan asilo o refugio: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México y Perú.

“No tenemos un número total global de venezolanos que han salido del país pero publicaciones como ‘The Economist’ calcula que asciende a cerca de dos millones”, indicó Vivanco.

En este sentido, recordó que el asilo se puede solicitar por “persecución política y religiosa”, pero también por “inseguridad” o por “condiciones humanitarias límites”.

El informe sobre la emigración venezolana en Brasil lo enviaron hoy al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que lo incorpore al documento que publicó el viernes pasado sobre la crisis política y social en Venezuela.

Almagro, que hoy estuvo en Santo Domingo reunido con el expresidente dominicano Leonel Fernández, publicó el informe de HRW en su cuenta de la red social Twitter, que usa a menudo para pronunciarse sobre la actualidad de Venezuela y de otros países de la región.

Vivanco señaló hoy que “gracias en buena parte al liderazgo de Almagro y de algunos países como Canadá, México, Brasil y Perú”, “se ha ido incrementado la presión” sobre Maduro y “cada vez el régimen está más aislado y desprestigiado”.

El experto pide “medidas firmes” en la OEA para presionar a Maduro a que “deje de negar la crisis humanitaria y tome medidas al respecto”, porque “la crisis de Venezuela está teniendo impacto ya en otros países de la región”.

“Información como la del estudio sobre Brasil muestra en términos muy fidedignos el impacto que está teniendo en otros países (…), cuanto más se conozca lo que ocurre en Venezuela, más va a incrementar el número de Estados miembros (de la OEA) que estén dispuestos a pronunciarse” contra Maduro, concluyó.

Cristina García Casado