El Angel Guardián de la Comunidad Hispana

By La Jornada Canada on February 1, 2017

Inmigrar a Canadá no es tarea fácil; requiere gran cantidad de coraje y paciencia. Sin embargo, el proceso se puede hacer más fácil con la ayuda de un abogado adecuado y honesto.

Hay muchos para elegir aquí en Canadá, pero sólo unos pocos son lo suficientemente competentes para llevar a cabo la tarea con éxito, y sólo unos cuantos realmente se preocupan por el bienestar del cliente.

Michael Loebach es el socio gerente de las oficinas Loebach aquí en London. Su equipo legal y él tienen una gran cantidad de experiencia y han ayudado cientos de familias con todo tipo de problemas legales. Sus oficinas están localizadas en London ON en la avenida de Queens, para cualquier persona que pueda estar interesada.

El Sr. Loebach ha formado una reputación por ir mas allá de sus deberes. Por ejemplo, él ha impugnado juicios injustos, ha viajado por todo Canadá para satisfacer las necesidades de sus clientes y ofrece tarifas que son más que asequibles a las familias recién llegadas.

Hubo una ocasión en particular donde el Sr. Loebach tuvo que protestar una injusticia dada que un juez había rechazado 23 de 24 peticiones que había hecho. Michael dijo al respecto en otro artículo: “Es ridículo. He presentado una queja (con el IRB) “. “De un juez he tenido 23 de 24 decisiones rechazadas. No tengo 24 mentirosos en una fila en mi oficina, mi tasa de aceptación está bien, en línea o mejor que otros. ¿Por qué tengo un juez que dice todos mis clientes son mentirosos, es realmente exasperante “.

Esta ocurrencia tomó lugar en el 2010, el año en el que casi el 50% de todos los casos colombianos fueron rechazados. En el pasado, la tasa de aceptación de casos colombianos había sido un poco más del 80%, sin embargo, en el 2010 tal porcentaje tomó un drástico buceo y se nivelo en una tasa de aceptación de tan solo un poco más del 50%.

Por último, debe ser mencionado que la comunidad colombiana y las otras comunidades hispanas de aquí de London han prosperado y salido adelante gracias a los ardientes esfuerzos del Sr. Lobach y su equipo legal.

Por Santiago Rey /LaJornadaCanada